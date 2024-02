“Me acabo de sentir pésimo”: Naya Fácil y su enojo con Pamela Díaz y La Botota por incómoda entrevista

La Embajadora del Festival de Viña del Mar, Naya Fácil, protagonizó un tenso momento en el programa “Díaz en Viña” de Pamela Díaz, donde compartió espacio con la animadora y la también comediante Botota Fox.

La entrevista estuvo marcada por risas de las anfitrionas, mientras que la creadora de contenido permanecía en silencio, generando un ambiente incómodo.

Entre los temas conversados por Pamela Díaz y Botota Fox con Naya Fácil, estuvo el piscinazo de Embajadora Viña 2024, el cual fue calificado como “horrendo”.

Otro de los momentos de gran incomodidad fue cuando Botota contestó una llamada a gritos de una persona llamada Priscilla, esto generó molestia de la influencer, quien indico en varias oportunidades que aquel era un llamado serio.

“Me acabo de sentir pésimo”

La situación llevó a que Naya Fácil se retirara antes del fin del programa, argumentando que necesitaba arreglar su vestuario para su participación en la Quinta Vergara de este viernes 1 de marzo. Sin embargo, no se quedó callada y expresó su malestar en sus historias de Instagram.

“Vengo saliendo de una entrevista (...) si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda para reírse de mí, a mí no me inviten”, señaló la creadora de contenido.

“Yo acabo de ser superbién ubicada en una entrevista, a mí no me pagan por entrevista, pero si a mí me invitan a una entrevista y uno va respetuosamente, y que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo”, agregó.

Finalmente, Naya Fácil reflexionó: “Las personas que saben la entrevista que me acaban de invitar, por favor, que se den cuenta también del tipo de clase de gente desubicada en reírse de uno por puras estupideces”.