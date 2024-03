Festival de Viña 2024: así era el curioso y excéntrico pasado de María Becerra como youtuber

Como parte central de la sexta y última noche del Festival de Viña 2024, la cantante argentina María Becerra abrirá la jornada en la Quinta Vergara bajo altas expectativas.

Con el público joven como eje principal, la oriunda de Quilmes de 24 años encenderá a la audiencia con su espectáculo en un parrilla de artistas que también incluirán al comediante nacional Alex Ortiz y al rapero Trueno, en reemplazo de Peso Pluma.

Pero, el reconocimiento de Becerra no solo viene de la música. Previo a su explosivo auge en el género, la misma era creadora de contenido en YouTube, en lo que ahora es una extinta carrera.

El pasado de María Becerra, la gran carta trasandina de Viña 2024, como Youtuber:

Al menos el contenido que aún se mantiene público en la plataforma se subió en febrero de 2016. Titulado “cosas típicas sobre las madres”, actualmente el registro se eleva a más de 1 millón 800 mil visitas y su caja de comentarios funciona casi como un muro de admiración por parte de sus fanáticos.

En ese canal inactivo titulado actualmente “María Becerra”, subía contenido propio de la época. Desde especiales por alcanzar una nueva cifra de suscriptores y algún sketch humorístico, hasta desafíos de moda y vlogs de su día a día.

Sin dejar de lado la idea de dedicarse íntegramente a la música, la misma obtuvo buenos resultados. “Sumé un montón de seguidores”, recordó en una entrevista con Floxer Now. “Ser youtuber se me hacía fácil, pero en un momento no fluyó más. Como todo en la vida tuve mis cambios”, se sinceraba explicando el motivo detrás de abandonar ese camino.

“La nena de Argentina” dio una última actualización en 2020 dando cuenta de la grabación de un videoclip de su incipiente carrera en el ámbito de la música pop urbana. Esto luego de que lanzara su primer EP de tres canciones “222″ en el año 2019.

Ahora, con 24 años, llega al evento viñamarino con tres trabajos de estudio en su discografía. A la par, y siguiendo su senda popular en redes, tan solo en Spotify alcanza más de 23 millones de oyentes mensuales.