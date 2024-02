María Becerra, la sensación de la música urbana argentina, se prepara para su estreno en el Festival de Viña del Mar 2024.

La artista será la encargada de abrir la última noche de certamen, el viernes 1 de marzo, día que tenía agendado cerrar, pero que tras la baja de Peso Pluma, su horario fue modificado. Además, la trasandina se desempeña como jurado en la versión 63 del evento musical latino más importante del mundo.

En conversación con Los 40 Chile, la artista reflexionó sobre la conexión especial entre Argentina y Chile en el escenario de Viña.

Al ser consultada sobre la presencia destacada de artistas argentinas en Viña del año pasado y este, María Becerra mencionó: “No sé, la verdad debe ser el ángel. Siento que somos bastante carismáticas, como que tenemos ahí una pica especial que es mucho de los argentinos, de las argentinas, un carisma especial y nada, además somos países hermanos”.

Ahí, la apodada “Nena de Argentina”, reveló un vínculo más personal con Chile al compartir: “Yo tengo familiares chilenos. Tengo descendencia chilena, no sé dónde era, pero mi bisabuela era chilena”.

“Tengo descendencia mapuche”

En la misma, María Becerra destacó su conexión con Chile a través de su ascendencia mapuche, explicando que sus parientes migraron desde Chile al sur argentino, siendo todos de origen mapuche.

“Yo tengo descendencia mapuche porque eran mapuches (mis familiares) y migraron para el sur argentino, ¿viste? Que hubo mucha migración de mapuches al sur argentino y, bueno, de ahí son todos mis parientes de Neuquén, de Río Negro, de todo el sur, y todos ellos eran mapuches. Entonces, nada, tengo ahí descendencia y compartimos mucho”, sinceró Becerra.

Al preguntarle sobre palabras chilenas que utiliza en su cotidiano, la artista mencionó: “Hueón (sic) se me pega porque lo usan bastante, ¿viste? Ya po, huéon (sic). Chiquillos. Me gusta mucho que dicen chiquillos, chiquillas. No sé, creo que esas son las palabras que más escucho a diario”.

La joven artista, con más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify, promete una presentación inolvidable en Viña del Mar 2024 este viernes 1 de marzo.