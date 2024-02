Spider-Man 4 podría ser el debut de un importante personaje en formato live-action

Bien se sabe que el Universo Cinematográfico de Marvel es una de las franquicias más potentes en la industria moderna a pesar de sus años en baja debido a estrenos deficientes.

Dentro de este universo ficticio basado en las historietas y personajes de Stan Lee hay varios nombres destacados, pero no se puede negar que Spider-Man es uno de los más queridos y populares.

En los últimos años, dentro del canon del UCM el papel de Peter Parker recayó en Tom Holland, aunque uno de los puntos altos llegó de la mano del multiverso cuando vimos al joven actor junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield, encargados de darle vida al mismo personaje en versiones pasadas.

Pero la presencia de ‘El Trepamuros’ en la pantalla grande también está ligada a las películas animadas, que viene pisando fuerte con Spider-Man: Across the Spider-Verse y Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En estos títulos se abrió espacio para otras versiones del arácnido, y algunos de ellos ya eran conocidos por los más fanáticos. Uno de esos es Miles Morales, probablemente el más destacado.

Hay que recordar que este superhéroe de ascendencia afroamericana y latina tiene su propio videojuego en PlayStation, por lo que ha ido ganando un importante terreno.

A raíz de esto, los seguidores quieren que Morales esté aún más presente y el próximo paso sería aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel en formato live-action.

Y es precisamente esto lo que ha revolucionado al mundo geek durante el último tiempo, ya que todo parece indicar que está cada vez más cerca de cumplirse.

Discordia entre Marvel Studios y Sony

Lo único que parece ser un punto en contra de la iniciativa es un nuevo enfrentamiento entre Marvel Studios y Sony Pictures, aunque es un mal menor.

Según diferentes reportes de medios especializados (con fuente del insider @rejectedscooper) la idea está completamente acordada. Miles Morales dará el gran salto al live-action en el canon.

Desde Sony apuntan a que aparezca directamente en Spider-Man 4, pero Kevin Feige, presidente del UCM, quiere que el personaje obtenga su película en solitario en la fase 7.

Por ahora habrá que seguir esperando a ver cómo avanza la discusión, pero lo cierto es que Morales está cada vez más cerca.