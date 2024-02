Actor de Star Wars sorprende al anunciar su regreso con un icónico personaje

No hay dudas de que Star Wars es una de las franquicias más populares en la historia del cine, y que se mantiene en expansión, por lo que sus fanáticos siguen de cerca cada noticia.

Bajo este escenario, donde tenemos un sinfín de personajes y un equipo de creativos muy activos, no es extraño que cada cierto tiempo aparezcan noticias que sorprenden al público.

Así ha sucedido recientemente con Ahmed Best, actor que interpretó al querido y detestado Jar Jar Binks y también a Kelleran Beq (uno de los Jedi que ayudó a Grogu a escapar del Tempo Jedi durante la Orden 66).

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió una fotografía donde se le puede ver utilizando un traje de captura de movimiento, el cual sirve para crear personajes en videojuegos o en películas (CGI).

Junto a la imagen escribió: “Justo cuando pensé que estaba fuera, me vuelven a meter”. Además, usó los hashtags #starwars #jarjarbinks #jedi #kelleranbeq, entre otros, jugando al misterio sobre qué papel estaría trabajando.

Pero hubo una de las etiquetas que llamó la atención y nos puede revelar algunas pistas de lo que está por venir: #activision. Con esto podemos desprender que está inmerso en un proyecto gamer a cargo de Activision.

A raíz de esto desprende otra sorpresa, ya que ningún juego de Star Wars está a cargo de dicha compañía. Dentro de las ideas que tienen los fanáticos, se cree que podría ser alguna skin para Call of Duty: Warzone.

Lo cierto es que por ahora no hay nada oficial y habrá que seguir esperando para saber de qué se trata. Ya sea con un videojuego nuevo que genere ruido en el mundo ganer o una alianza potente con ‘CoD’, el regreso de Ahmed Best no deja de llamar de la atención (más aún si se piensa en Jar Jar).