Joe Abrigo y el buen inicio de Palestino: “Teniendo dos centrodelanteros que se acoplan muy bien, se hace más fácil”

Santiago

Una de las figuras de Palestino en el comienzo de la temporada, donde los árabes ya consiguieron su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, es el volante Joe Abrigo, que conversó con Los Tenores, valorando el triunfo ante Portuguesa de Venezuela.

“En el primer tiempo no nos sentíamos cómodos, pero tampoco sentía que tuviéramos peligro en nuestra portería. Afortunadamente, mantuvimos el arco en cero y sacamos el 1-0 antes del descanso”, remarcó el ex Coquimbo Unido de cara a un inicio de año donde han ganado los tres partidos que han disputado en lo que va del 2024.

“Va todo de la mano. Sabemos todos lo que queremos, estamos todos remando para el mismo lado y teniendo dos centrodelanteros que se acoplan muy bien, se hace más fácil. Primero está el equipo por sobre los egos y será importante para lo que viene”, dijo Joe Abrigo, destacando la versatilidad táctica de Palestino.

“Teníamos que asegurar la clasificación, pero a mí me gusta cuando jugamos 4-3-3. Es una formación donde podemos tener mucho la pelota y hacer nuestro juego”, dijo el jugador de 28 años, afrontando ya el duelo del próximo sábado, por el Campeonato Nacional 2024, ante Universidad Católica.

“No sé si favoritos, Católica es un equipo grande y con jugadores de jerarquía que pueden marcar la diferencia en cualquier momento. No podremos regalar espacios en ningún lugar de la cancha. Hay que respetarlos”, remarcando Joe Abrigo, contento de su momento personal y el colectivo.

“La lesión pausó lo bien que venía, pero ya con más confianza y acoplado en el equipo me siento con comodidad para demostrar las cualidades futbolísticas que tengo (...) Queremos igualar o mejorar la campaña anterior. Cuando estábamos en Sudamericana no estábamos tan bien, pero ahora la idea es que estemos bien en los dos torneos y si quedamos eliminados afuera que no nos pille abajo en la tabla. Tenemos jugadores para hacerlo”, concluyó el mediocampista árabe en la charla con Los Tenores.