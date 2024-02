Tras conquistar la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2024 y llevarse a casa la gaviota de plata y de oro, Luis Slimming compartió sus emociones y reflexiones sobre su exitosa presentación.

“Al principio estaba nervioso y en un momento... siempre estaba con el miedo de que no quedar en blanco, de que no se me vaya a olvidar la rutina, no perder el hilo, estaba todo el rato pensando en eso”, confesó el humorista a ADN.cl, revelando la tensión que experimentó previo a su

“Como que trataba de no pensar en eso, era muy rara la cosa”, agregó el humorista apenas bajó de la Quinta Vergara.

“Estaban visados...”

Slimming, conocido por su estilo irreverente y chistes arriesgados, destacó que en su rutina en Viña 2024 no se guardó nada, con dardos a Cathy Barriga y menciones al Flaco, el integrante de El Sentido del Humor se robó al festival. “Tiré todos los chistes prohibidos, o sea, estaban visados por la comisión en todo caso”, sinceró.

Agradeciendo el cariño del público, “Don Comedia” expresó su gratitud: “El cariño de la gente, muchas gracias, infinito el cariño de la gente y qué bonito saber que las redes sociales de verdad es otra cuestión.”

El humorista también compartió sus sentimientos respecto a recibir las codiciadas gaviotas: “Uno cuando viene quiere venir a esto (recibir las gaviotas), pero es raro”.