Festival de Viña 2024: todo lo que no se vio de la segunda noche en la Quinta Vergara / Agencia Uno

Durante la noche del lunes el Festival de Viña 2024 vivió su segunda jornada con una serie de espectáculos que, en su mayoría, lograron cautivar a la audiencia que se congregó en la Quinta Vergara.

El escenario recibió al italiano Andrea Bocelli, al dúo pop argentino Miranda! y tuvo como número de humor a Javiera Contador, quien compartió escenario con su familia de “Casado con Hijos”.

ADN estuvo nuevamente en las dependencias del evento musical más importante de Latinoamérica e interactuó con las principales figuras de una noche que se vivió entre emociones, pifias y baile frenético.

El show de Andrea Bocelli

Especialmente para ver al tenor italiano Andrea Bocelli se congregaron rostros como Eduardo Fuentes y Pedro Carcuro. Antes del show, el conductor de “Noche Cero Especial” fue preciso: “Esto hoy va a generar audiencia para futuro”.

En tanto, el veterano comentarista de TVN, quien además estaba de cumpleaños, se preparaba para conmoverse hasta las lágrimas, tal y como lo mostró la transmisión. “Yo que tengo sangre italiana lo voy a disfrutar”, anticipó Carcuro.

“El público chileno es calientísimo, increíble”, fue lo primero que dijo el artista tras bambalinas. Mientras, su hijo prometía volver al país tras un show extenuante.

El complejo momento de Javiera Contador y las pifias

Minutos después se sumó a la escena la rutina de stand-up de Javiera Contador. Con altos y bajos, el libreto no logró conquistar. Mientras en la galería se escucharon pifias varias, la actuación logró repuntar cuando su familia de “Casado con hijos” salió a escena.

Segundos después de bajarse del escenario en su misión de rescate, Dayana Amigo se sinceró sobre el espectáculo. “Es súper difícil ver a una compañera en un escenario tan grande y con toda esa gente un poco en contra”.

Miranda! y su tercera vez en Viña

La noche cerró con el espectáculo de Miranda!, quienes hicieron temblar el anfiteatro e incluyeron una sorpresa: Francisca Valenzuela.

“Se me hizo muy corto”, explicó emocionada la voz de “Buen soldado” tras su colaboración con el dúo. “El show que están haciendo es espectacular. He sido fan de Miranda! desde los comienzos, en el under en Chile y yo estaba en el colegio”, explicó.