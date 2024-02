Viña del Mar 2024: comediante Luis Slimming asegura que tono político en su rutina “hará reír a ambos sectores”

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2024, durante este martes 27 de febrero, el comediante chileno Luis Slimming, también conocido como “Don Comedia”, será el encargado de hacer reír al “Monstruo”.

“A mí me gusta mucho hablar de actualidad, y pasa que los chistes de actualidad van muriendo más o menos rápido porque van pasando cosas nuevas. Entonces de eso me he preocupado, he tratado que ojalá sea una rutina bien transversal(...), fue parte de adelante de Slimming.

En ese sentido, que señaló que su show se emite por la tele y también sale en un horario tarde. “Entonces tratar de ojalá jugar con todas esas variables para que el show sea lo más divertido posible”, agregó.

“Un lado más conciliador”

Respecto a la rutina de humor político que tiene preparada, el comediante adelantó que “es un poco acorde con la sensación que hay hoy día”. Y que “va por un lado más conciliador”.

“Sí, hablo de política, pero más que nada en reírnos un poco del proceso, de que ‘nos dimos la media vuelta y quedamos donde mismo’. Creo que ambos sectores se van a poder reír con libertad y yo creo que por ahí va. No pretendo hacer ninguna apología a nada”, concluyó.

Cumpliendo un sueño

Finalmente, sobre cómo enfrentará al “Monstruo”, señaló que “estoy cumpliendo un sueño, que yo sé que eso lo dicen todos, pero yo de verdad soñé con esto. Entonces es esa mezcla de tirarse al vacío, de no saber qué va a pasar, pero de querer hacerlo de todos modos”.