“Con todo lo que han sufrido...”: Manuel Turizo explica el origen del cartel que mostró en Viña 2024 en apoyo a los damnificados

“Feliz, mira cómo me bajé, parezco recién bañado”, fue lo primero que dijo Manuel Turizo tras su exitosa presentación en el Festival de Viña. El cantante colombiano se llevó premios y aplausos, en un show en que aprovechó de solidarizar con los damnificados por los incendios en la Ciudad Jardín.

En conversación con ADN.cl, acerca de su debut en la Quinta Vergara, el artista colombiano comentó que su experiencia fue “increíble, yo me siento bendecido la verdad. Hago lo que me gusta, amo hacer lo que me gusta. Tengo gente que conecta conmigo, que conecta con lo que yo hago. Y es mucho para darle gracias a la gente y a Dios, al creador de este universo, por ponernos aquí donde estamos. Feliz”.

Y tras ello, Manuel Turizo recordó que estará presente durante todos los días que dure Viña 2024, debido a que es parte del jurado. “Toda esta semana me van a tener que aguantar. Todavía no van a descansar de mí”, dijo.

“Fuerza Viña”

Más adelante, el cantante colombiano explicó el origen de su cartel de apoyo a los damnificados. “Para mí es bien complicado. Yo siento que con todo lo que están pasando y con todo lo que han sufrido, yo creo que a mucha gente no hay palabras que les pueda apaciguar o que puedar compensar todo lo que están pasando. Así que, intentar acompañar a todo el mundo que está sufriendo, de la manera en que podamos y que no se sientan solos”, sostuvo.

“Sentía yo una doble obligación moral en cierto sentido. Porque quería traerle felicidad a la gente y hacer lo que a mí me gusta, porque me hace muy feliz hacer lo que a mí me gusta. Pero la vez siendo muy consciente que hay gente que está sufriendo bastante”,

Finalmente, Manuel Turizo confesó el objetivo que tuvo antes de subirse el escenario: “Vamos a intentar, a que gente que esté allá o que lo va a a ver, que tengan una bonita de experiencia y que de pronto, así sea por un segundo, los aísle un poquitico de eso que están viviendo”. Y luego, agregó: “Yo espero que haya sido así y que sepa toda la gente de Viña que es con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo”.