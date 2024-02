Tras su exitoso debut en el Festival de Viña del Mar 2024, Manuel Turizo compartió su alegría y gratitud en el backstage del evento, revelando sus emociones luego de una noche inolvidable, generando una acalorada y entretenida celebración.

Al ser abordado por ADN.cl, el colombiano expresó su felicidad y sorpresa por la cálida recepción del público chileno. “Feliz, contento. Mira cómo me bajé, muchacho. Parezco recién bañado. Si la quería, pero nunca sabes qué va a pasar”, comentó.

“Yo me siento bendecido, la verdad. Hago lo que me gusta, vivo a hacer lo que me gusta. Tengo gente que conecta conmigo, conecta con lo que yo hago. Y eso es mucho, por lo que darle gracias a la gente. Y a Dios, al creador de este universo, por ponernos aquí donde estamos. Entonces, sí, feliz”, agregó.

El artista también se refirió a su labor como jurado y dijo: “Mañana otra vez estoy aquí. Toda esta semana me van a tener que aguantar. Todavía no van a descansar de mí”.

Cariñosa celebración

Pero tras su show, Manuel Turizo tuvo tiempo para celebrar, “desordenando” el backstage de Viña 2024 junto a sus bailarines, con quien gritó, se rio, se fotografió y disfruto su exitosa noche en el festival, la cual fue captada en parte por ADN.