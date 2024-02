“Me tiembla la voz todavía...”: la emotiva confesión de Manuel Turizo en el Festival de Viña del Mar 2024

En una noche llena de emociones y sueños realizados, Manuel Turizo hizo su primera aparición en el Festival de Viña del Mar 2024, dejando una huella en el escenario.

Desde Montería, Colombia, el cantante, quien también es jurado del certamen, expresó su gratitud y alegría ante el público viñamarino.

“No me cabe la felicidad que tengo adentro. Y es loco porque... Yo siento que cuando tú proyectas algo en tu mente tanto tiempo, tantas veces, y cuando estás a punto de hacerlo, cuando estaba allá atrás justo antes de entrar, me sudaban las manos, me tiembla la voz todavía un poquito”, confesó.

En la misma, el artista agregó: “Yo llevo soñando estar aquí mucho tiempo y la verdad me siento muy feliz y agradecido por el cariño de ustedes, mi gente. ¡Gracias!”.

Aunque visiblemente emocionado, Manuel Turizo reconoció la limitación de tiempo y se comprometió a dedicarse a la música, lo que los espectadores habían venido a disfrutar. “Y no hay mucho tiempo, si no yo me quedara hablando aquí la noche entera. Y diciéndoles lo que siento y lo que pienso, todo. Vamos a darle a la música, que eso fue lo que vinieron a escuchar ustedes. Mi gente, a lo que vinimos”, concluyó.