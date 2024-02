Con dos jugadores de Colo Colo y uno de Palestino: este es el equipo de la semana en la Copa Libertadores 2024

Tras el término de los duelos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024, la Conmebol dio a conocer este viernes el “Equipo de la Semana”, donde se incluyeron a dos jugadores de Colo Colo y uno de Palestino.

En el lado del “Cacique”, Óscar Opazo y Marcos Bolados forman parte del once ideal de la jornada. Precisamente, ambos jugadores fueron partícipes del gol que sentenció el triunfo por 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza.

Por su parte, los “Árabes” se hicieron presenten en la oncena con la inclusión del delantero Gonzalo Sosa, autor de uno de los goles en la victoria por 2-1 frente a Portuguesa en su visita a Venezuela.

El “Equipo de la Semana” de la Copa Libertadores 2024 quedó compuesto Víctor Samudio (Sportivo Trinidense); Óscar Opazo (Colo Colo), Diego Polenta (Nacional), Darvis Rodríguez (Portuguesa); Robson Mathues (Always Ready), Diego Duarte (Nacional), Lucas Sanabria (Nacional), Marcos Bolados (Colo Colo); Wesley da Silva (Always Ready), Gonzalo Sosa (Palestino) y Dorny Romero (Always Ready).

🔝🔥 ¡El equipo de la semana en la CONMEBOL #Libertadores tras la ida de la Fase 2!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/L176mR06Iu — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 23, 2024

Cabe recordar que las revanchas por la segunda fase del torneo continental se jugarán en la semana entrante. Palestino recibirá a Portuguesa el martes 27 de febrero en La Cisterna y Colo Colo hará lo propio ante Godoy Cruz el jueves 29 en el Estadio Monumental.