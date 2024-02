Vardoc anunció que dejará de vivir en Chile: el youtuber ya puso en venta su popular restaurante

El reconocido youtuber chileno, Vardoc, cuyo nombre real es Nicolás Liñan de Ariza, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su decisión de dejar Chile y mudarse a España. Este creador de contenido, conocido por sus videos de juegos y recomendaciones en YouTube, reveló sus planes de vender sus bienes y emprender una nueva etapa en el extranjero.

Una de las decisiones más destacadas de Vardoc es poner en venta el derecho de llaves de su restaurante, Le Ñam, ubicado en La Reina. En una declaración al medio LUN, el youtuber expresó: “Estoy vendiendo el derecho de llaves por 69 millones de pesos, que es mucho menos de lo que vale”.

“Yo lo compré en $60 millones, en su tiempo era un sushi, y no era ni un tercio de lo que es ahora. A nivel patente, maquinaria y mobiliario, está muy bajo el valor, pero es para apresurar las cosas”, añadió.

¿A qué se dedicará en el extranjero?

Aunque Vardoc sigue trabajando en el restaurante mientras busca un comprador, también ha tomado la decisión de vender otros activos, incluyendo uno de sus restaurantes, su camioneta y su departamento en San Miguel.

En la entrevista, el youtuber también habló de sus planes para el futuro en España: “He tenido conversaciones para trabajar con conocidos en el área de redes sociales, pero mi proyecto principal sería trabajar nuevamente en el rubro gastronómico, que es lo que gestioné en Chile. Ya tengo experiencia en ese ámbito y eso es lo que me gustaría hacer. Por eso estoy recolectando un colchón financiero que me permita reinvertir allá”.

Vardoc también comunicó la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde anunció su partida del país, aunque no especificó la fecha exacta, dejando a sus seguidores a la expectativa de este próximo capítulo en su vida.