Palta Meléndez y su lapidario diagnóstico de la situación actual del país

Hace un año, el comediante Palta Meléndez emprendió un nuevo capítulo de su vida al mudarse a España junto a su familia en plena pandemia. La decisión incluyó la venta de sus pertenencias en Chile, aunque sin un ingreso mensual fijo, el artista encontró formas de trabajar y realizar eventos para la comunidad chilena en Europa, respaldado por algunos ahorros.

A pesar de los desafíos, Palta Meléndez regresó temporalmente a Chile a fines de 2023. “Estoy hiper feliz de regresar a Chile, a mi tierra, de hablar como chileno, de sentirme en casa y de volver a los escenarios, que es lo que más quiero, porque en España no ha sido fácil hacer humor y sólo he podido realizar shows para las colonias chilenas de allá”, contó en diálogo con Canal 13.

“Ha sido demasiado grato todo lo que he vivido, porque me he vuelto a sentir famoso. Allá en España soy NN y ya en el aeropuerto ahora me tomé fotos con una buena cantidad de chilenos que habían… Hace tiempo no me pasaba eso y me gustó mucho”, añadió.

He encontrado un país que ha involucionado

Sin embargo, en una reciente entrevista en Si Dios no late, el comediante admitió que su perspectiva sobre Chile ha ido cambiando con el tiempo. “Yo estoy en modo turista todavía, Chile me encanta, todo muy tranquilo... pero hace tres días se me quitó el modo turista y estoy deprimido”, comentó.

Al profundizar en esta declaración, Palta Meléndez compartió que ha observado una realidad diferente en Chile. “He encontrado un país que ha involucionado, mucha delincuencia e inseguridad, y además donde voy me recomiendan ‘Palta, cuidado con la mochila, no saquí el celular’”, sostuvo.

“Donde yo estoy viviendo (España) no ocurre, puedo dejar el auto estacionado afuera, sin seguro, y nadie te roba. Bueno, otra realidad”, complementó para cerrar.