“No sé si será colusión de precios”: la queja de Vardoc frente al alza en el precio de las papas

Durante las últimas jornadas, la economía chilena se ha visto remecida por el alza en el precio de las papas, un ingrediente esencial en las preparaciones culinarias de los hogares. Los cuestionamientos sobre el hecho han venido desde diversas voces, siendo una de ellas Vardoc, el conocido youtuber nacional.

El influencer y streamer de Twitch, cuyo nombre real es Nicolás Liñán, publicó un video en su cuenta de TikTok donde se queja de la situación. Todo teniendo en cuenta que actualmente es dueño de un local de comida tras su distanciamiento parcial de internet.

“Que está cara la papa hueón”, partió diciendo el streamer. “Yo me di cuenta hace dos semanas más o menos de que esta cuestión estaba subiendo”, señaló el hombre detrás del restaurante Le Ñam, en la Reina.

“Por darles un ejemplo, mi proveedora me estaba vendiendo la papa como a 39 mil pesos (por saco), un poco caro encontraba yo“, comentó. Pero no solo quedó ahí, Vardoc exploró otros precios y encontró por $35 mil y $30 mil. Pero eso no duró lo suficiente.

“No sé si será verdad, no sé si será mentira, no sé si será colusión de precios“, cuestionó el creador de contenidos. “Esta semana fue peor, la papa subió al doble (…) resulta que la huevada está como a casi 50 mil pesos“.

“La verdad es que no entiendo cómo la papa puede subir de la noche a la mañana tan rápido y demasiado. Para que tengan una idea: el kilo estaba en La Vega a unos $600 o $700, y ahora está por los $2.000″.

Vardoc ante el precio de la papa: “Es la gente la que pierde”

“¿Quiénes perdemos? la gente po’ hueón (…) cómo chu… lo haces después para mantener los precios. Todos mis platos tienen papas fritas, imagina que la papa me suba al doble, es fuerte”, dijo.

Desde ya Vardoc postula que si el vegetal sigue al alza, sería más rentable para él comprar papas prefritas congeladas antes que elaborar el producto, como lo venía haciendo hasta ahora. “A ese nivel estamos”, añadió.

Eso sí, por el momento aún no ha tomado una decisión final, a la espera de que la situación se regularice. “¿Cuál será la verdad?”, planteó Liñán, invitando a sus seguidores a compartir las posibles respuestas en los comentarios de su post.

Más allá del análisis del otrora rival de DrossRotzank, la misma autoridad chilena han dicho que “nada justifica el alza”. Desde el ministerio de Agricultura se confirmó que el hecho se investigará en la Fiscalía Económica (FNE).

Pero las críticas se extienden más allá, desde la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres también expresaron preocupación y apoyaron las indagatoria propuesta por el titular de la cartera Esteban Valenzuela.