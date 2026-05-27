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Desalojan toma en Playa Ancha: operativo permitió recuperar terrenos de una escuela usados como basural

Según las autoridades, el sector se había convertido en un foco de inseguridad e insalubridad para vecinos y estudiantes.

Javiera Rivera

Desalojo toma aledaña de la escuela Naciones Unidas, en Playa Ancha.

Desalojo toma aledaña de la escuela Naciones Unidas, en Playa Ancha. / Oscar Guerra

Un amplio operativo se realizó este martes en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, para concretar el desalojo y demolición de una toma irregular instalada en terrenos de la Escuela Naciones Unidas.

La ocupación afectaba al establecimiento desde 2022 y se extendía por más de 1.800 metros cuadrados. En el lugar residían tres familias y, según autoridades, durante los últimos años el sector había generado problemas de seguridad.

Además, el terreno se había transformado en un foco de insalubridad debido a la acumulación de basura y la existencia de conexiones eléctricas irregulares.

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En el procedimiento participó personal municipal con maquinaria pesada para desmontar las viviendas, además de efectivos de Carabineros de Chile trabajadores de Chilquinta.

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Municipalidad concreta desalojo de toma en Playa Ancha, Valparaíso. / Oscar Guerra

Desde Carabineros indicaron que el operativo se desarrolló sin mayores inconvenientes y que las familias abandonaron el lugar durante el procedimiento.

Tras el desalojo, comenzaron los trabajos de demolición de las estructuras levantadas en el terreno.

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Cabeza de muñeca durante el desalojo en Playa Ancha, Valparaíso. / Oscar Guerra

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