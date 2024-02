Reggaeton Be Gone: Así funciona el dispositivo que ataca parlantes que reproducen este género musical

Hace poco, se viralizó la noticia de que un “joven” creó un aparato que detecta el reggaeton en el parlante del vecino y ataca su bluetooth. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con el argentino Roni Bandini, el inventor de esta tecnología en cuestión.

“No soy joven, me parece importante aclarar eso”, comentó el trasandino al inicio de la conversación, para luego hablar de su trabajo. “Invento máquinas desde hace varios años”, aseguró.

“Las invento como investigación, como una iniciativa contracultural. En general hago este tipo de cosas pero para una audiencia muy pequeña”, añadió.

¿Cómo funciona el dispositivo que bloquea el reggaeton?

Reggaeton Be Gone es el nombre de este invento, el que de acuerdo a su creador, viene de un elemento más antiguo llamado TV - B Gone, con el cual “uno tocaba un botón y apagaba cualquier televisor”.

“Sobre esta idea y con la problemática de tener un vecino que le gusta demasiado el reggaeton y en horarios en que quizás no es prudente escucharlo, pensé en crear una máquina que interfiera en los momentos en los que pone reggaeton”, señaló.

En esa misma línea, Bandini mencionó que “la máquina monitorea el audio, envía las muestras de audio a un modelo de machine learning y esta con un 75% define que lo que suena es reggaeton”.

“Después de eso, lo que hago es enviar un montón de paquetes de datos al parlante del vecino y eso genera interferencias. Dependiendo de la marca del parlante, hasta podría desconectar la conexión”, agregó.

¿Se puede comprar este aparato?

Bandini descartó vender su invento, ya que “solamente le interesa la investigación”. “En la mayoría de los proyectos regalo el código de fuente y las instrucciones para el que quiera replicarlo”, aseguró.

“El código de este todavía no lo lanzo, porque recién hoy subí la demo. Con toda la avalancha que generó la viralización no tuve mucho tiempo, pero probablemente pronto esté publicando el código de fuente”, complementó.