“No tengo ni el cajón”: Profesor Rossa reacciona a la noticia de su supuesto fallecimiento

En las últimas horas, las redes sociales se vieron inundadas con la trágica noticia de que murió el reconocido actor y humorista chileno de 72 años de edad, Iván Arenas, mejor conocido como el ‘Profesor Rossa’.

A raíz de esta situación, junto a su reconocido amigo Claudio Moreno, alias ‘Guru Guru’, publicaron un video a través de Instagram para aclarar esta polémica noticia. Especialmente, para sus familiares y amigos que lo han llamado preocupado.

“Queridos amigos, ya que la noticia ha llegado a varios amigos y conocidos … con mi amigo Claudio, hemos querido aclarar personalmente que cualquier noticia acerca de mi muerte es totalmente falsa”, fueron parte de las palabras del comunicado.

“No tengo ni el cajón”

En esa línea, agregó: “Cómo ven, me encuentro celebrando la vida con mi gran amigo y disfrutando de este maravilloso lugar”. “Lamentablemente se corrió la noticia de que yo había fallecido, no tengo ni el cajón(...) yo me lo tomé como chiste, pero no sé hasta qué punto esto se debe tomar como chiste”.

Finalmente, los amigos hicieron un irónico salud frente a las cámaras. “Lo bueno es que ahora estamos celebrando mi muerte en vida, qué mejor”, concluyeron entre risas.