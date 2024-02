Un ciudadano uruguayo, conocido como “El Chicho”, sorprendió a sus más de 98 mil seguidores en TikTok al expresar su admiración por el tostador de pan chileno en un video que ya cuenta con más de 770 mil reproducciones.

“Cuando me vine a vivir a Chile me encontré que en la cocina estaba esto (tostador). Yo, por supuesto, no sabía para lo que era hasta que le pregunté a alguien y le dije: ‘¿para qué es este aparatito cuadradito?’”, compartió el creador de contenido en el video.

El influencer, que lleva cerca de dos años viviendo en Chile, reveló que después de comenzar a usar el tostador, su vida cambió por completo. “Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como ‘estos chilenos viven en el 2050′”, manifestó.

La publicación del uruguayo provocó reacciones positivas entre los usuarios de TikTok, quienes celebraron la importancia del tostador en las cocinas chilenas. Un usuario comentó, “Si no tienes tostador de pan, no eres chileno. Se usa hasta que quede un alambre”.

Este peculiar elogio al tostador de pan chileno un debate entre los cibernautas sobre la universalidad de este utensilio en América Latina. Aunque algunos sugieren que también se utiliza en países como Argentina, Venezuela y Colombia, la admiración de “El Chicho” resalta la singularidad del tostador en la idiosincrasia culinaria chilena.