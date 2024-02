Max: todo lo que debes saber de la nueva experiencia del streaming

Hace ya un par de años que se viene hablando de una modificación importante en los servicio de streaming de Warner Bros. Discovery, específicamente sobre HBO Max.

Una de las primeras opciones que se barajó era la fusión de la plataforma con Discovery+, creando un importante mezcla de contenidos. Así, la idea fue mutando poco a poco hasta que ya se dieron a conocer los detalles de la implementación.

Puedes revisar AQUÍ cada aspecto de su plan y forma en que puedes seguir siendo cliente. Asimismo, hay que recordar que aquellos que ya son suscriptores de HBO Max tendrán acceso a MAX manteniendo sus perfiles, configuraciones y precios actuales por un tiempo limitado. Posteriormente.

La transición será sencilla, con algunas aplicaciones que se actualizarán automáticamente y otras que dirigirán a los usuarios a descargar la nueva plataforma.

Max estará disponible en Chile y Latinoamérica a partir de este martes 27 de de febrero. Es importante destacar que con esta implementación será se marcará el comienzo de su despliegue internacional.

Respecto al contenido, el servicio ofrecerá más de 37,000 horas de contenido en todos los géneros y formatos de la extensa familia de marcas de Warner Bros. Discovery, franquicias favoritas por los fans, aclamados títulos internacionales y producciones originales exclusivas desarrolladas en América Latina.

Algunas de principales marcas que podremos encontrar en la renovada plataforma son HBO, Warner Bros., DC, Discovery, Cartoon Network, y más.

Contenido de todo y para todos

En el aspecto global tendremos los ya reconocidos títulos como Juego de Tronos, Los Soprano, True Detective, The Last Of Us, Euphoria, entre otros. Así como también llegará más contenido original.

Desde la compañía aseguran que Max “abrirá un universo para los fans de franquicias y personajes mundialmente reconocidos”. En esta línea destacan proyecto como El Pingüino, El conjuro, The Big Bang Theory, Harry Potter, Welcomte to Derry (It), entre otras.

La sección destacada ‘Del cine a tu casa’ seguirá implementándose como ‘Del cine a Max’. Así, luego de que los filmes producidos por Sony y NBCUniversal, WB y algunas otras firmas, tengan su paso por las salas de cine, llegarán a la comodidad de tu casa. Dentro de lo más llamativo y próximo a su estreno aparecen Asteroid City, Aquaman 2 y El justiciero: capítulo final.

Por ora parte, fuertemente impulsado por Discovery, se sumarán muchos títulos de no ficción. Supervivencia al desnudo, Kilos mortales, Pesca mortal muchos más considerando nuevos estrenos.

Otra marca que tendrá fuerte presencia con su inconfundible irreverencia es Adult Swim, siguiendo firme y seguro con Rick y Morty y la llegada de más proyectos como Robot Chicken, Royal Crackers y más.

Tampoco se pueden dejar de lado las producciones latinoamericanas, que seguirán siendo fortalecidas, el género tan querido de las novelas y por su puesto, una amplia variedad de contenido infantil.

Todo esto y más lo podrás encontrar en Max a partir del 27 de febrero.