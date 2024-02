Iván Morales se queda sin entrenador a un mes de su llegada al fútbol argentino

Santiago

Iván Morales, quien hace un mes se incorporó Sarmiento de Junín, vive días complicados en tierras argentinas. Aunque tuvo un arranque criticado en la Copa de La Liga Profesional, contó con la confianza del entrenador Sergio Rondina, quien dio el visto bueno para su contratación.

Sin embargo, Rondina renunció al cargo tras un desastroso comienzo en el torneo. El equipo ha sumado solo 2 puntos de los 18 disputados, ubicándose en el penúltimo lugar del grupo B. La última derrota por 4-1 ante Belgrano precipitó la salida del técnico.

Las cosas no vienen muy bien en Sarmiento de Junín, ya que en los últimos 20 partidos ha tenido tres entrenadores, todos cesados por no cumplir con las expectativas. La situación económica del club también es compleja, con deudas pendientes, incluyendo premios no pagados al anterior entrenador Facundo Sava por lograr la salvación.

Iván Morales ahora deberá convencer a un nuevo cuerpo técnico en medio de la inestabilidad que rodea al equipo que estuvo cerca de descender en 2023.