El gran año de Pedro Pascal: actor chileno es protagonista de edición que celebra lo mejor de Hollywood de Vanity Fair

¡El chileno no para de brillar! Tras un exitoso año 2023, Pedro Pascal se convirtió en uno de los actores reconocidos por la prestigiosa publicación de espectáculos, Vanity Fair, en su edición número 30 de lo mejor de Hollywood.

En conversación con la revista, la estrella de The Last of Us, compartió sus reflexiones sobre su carrera, sus experiencias con el renombrado director Pedro Almodóvar, y su amistad con Willem Dafoe. El diálogo se llevó a cabo mientras el actor se recupera de una cirugía, ofreciendo una perspectiva única y sincera sobre su vida y trabajo.

“Todos tiene un método”

Respecto a Almodóvar y su participación en Strange Way of Life, Pedro Pascal reveló su admiración por el director desde que vio “Mujeres al borde de un ataque de nervios. Es más, describió que las películas del español como Peligrosamente simples, elogiando su enfoque en el color, la historia, la actuación, y el sentido del humor y el drama.

“Fue como conocer a un rey y a un miembro de la familia. Fue fácil relacionarse con él y fácil de adorar”, afirmó el artista respecto a su primer encuentro con el realizador.

En cuanto a su participación en Gladiator 2, Pedro Pascal compartió su experiencia en un set impresionante dirigido por Ridley Scott. Habló sobre el desafío de creerse un personaje poderoso en la era del Imperio Romano, destacando la magia de trabajar en un proyecto de tal envergadura.

Al abordar el método de actuación, el chileno expresó su confusión sobre la terminología y afirmó: “Creo que todos tienen un método”. Sobre sus rituales en el set, mencionó la importancia de leer la situación y cómo interrumpir la habitación puede ser beneficioso. Además, enfatizó su deseo constante de aprender algo nuevo.

En tanto, la portada de la edición 30 Hollywood de Vanity Fair fue protagonizada por Pedro Pascal, quien posó junto a estrellas mundiales de la talla de