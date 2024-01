"The Last of US": confirman a la actriz que interpretará a Dina en la temporada 2

La temporada 2 de The Last of US sigue tomando forma poco a poco y durante la jornada de este jueves, 11 de enero, se dio a conocer a la actriz que interpreta a Dina.

Tras alcanzar grandes niveles de éxito con su primera entrega, las expectativas por ver cómo seguirá la serie están por lo más alto. Además, conforme a lo visto en los videojuegos, en la nueva tanda de capítulos deberían abordarse temas más profundos y con grandes cambios entre sus protagonistas.

Bajo este contexto, las principales interrogantes de los fanáticos pasan por quiénes asumirán los nuevos roles de los diferentes personajes que darán el salto al formato live-action en la producción de HBO Max.

Hace un par de día te contamos sobre la incorporación de Kaitlyn Dever para darle vida a Abby, siendo otros de los nombres que tendrán peso en la historia, sobre todo desde una perspectiva antagónica.

Ahora, se dio a conocer a la intérprete que asumirá el papel de Dina, un nombre más amigable y de mucha importancia para la trama en general, pero sobre todo para Ellie.

Se trata de Isabela Moner, artista peruana-estadounidense de 22 años, quien se hizo mundialmente conocida al protagonizar Dora y la ciudad perdida (2019) y que ahora está en un momento clave de su carrera que va en ascenso.

Craig Mazin, el showrunner de la serie, describió a Dina como alguien “cariñosa, brillante, divertida, recta, peligrosa y a la que quieres instantáneamente”, adelantando lo que veremos en la segunda temporada de The Last of Us.