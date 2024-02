“No tendríamos show si no fuera por los fans”: Pedro Pascal obtiene premio como mejor actor masculino de TV en los People’s Choice Awards

En una noche que estuvo marcada por el triunfo de “Barbie” como mejor película de comedia del año, el actor chileno Pedro Pascal también fue galardonado, en la categoría “Mejor actor masculino de TV”, durante la jornada de este domingo de los People’s Choice Awards.

Los premios, que tienen el elemento especial de ser votados totalmente por el público, se entregaron durante la noche de este domingo 18 de febrero en Santa Mónica, California.

Y aunque Pedro Pascal -que fue destacado por su rol de Joel en la serie de HBO, “The Last of Us”- no acudió físicamente a recibir el reconocimiento, se emitió un video donde agradeció enormemente el premio entregado por el público.

Así, en una pantalla gigante se pudo observar al chileno diciendo: “Agradezco la fortuna de haber sido elegido por los creadores del show... No tendríamos un show sino fuera por los fans y queremos siempre darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes”, indicó desde Vancouver, Canadá.

De esta manera, Pedro Pascal le ganó a actores como Kieran Culkin de Succession, Samuel L. Jackson de Secret Invasion, Steve Martin de Only Murders in the building, y Tom Hiddelston de Loki, entre otros nominados.

Revisa aquí el momento en el que recibió el premio: