En el primer episodio de El Purgatorio, Anita Alvarado fue una de las protagonistas. Y de hecho, la ex “Geisha chilena” fue la ganadora de la noche. Esto, tras sincerarse y protagonizar potentes confesiones, como el dolor que sufrió por su difunto hermano que tenía un consumo problemático de drogas.

Se trata de Felipe, quien se murió a los 25 años. “Metido en las drogas. Por eso no consumo drogas. Y soy muy cuidadosa con mis hijos de que no consuman drogas. Porque soy muy estricta“, comentó Anita Alvarado acerca de su difunto hermano.

Luego, agregó: “Amé a mi hermano, pero nos hizo sufrir tanto… Entonces, bien muerto está, porque mi mamá no dormía. Y yo que creo que está absolutamente en el cielo. De hecho, tuvo la oportunidad de llegar al hospital tres veces solo“.

Más adelante, la empresaria reveló que la última vez que su hermano llegó al hospital, fue producto de una insolación que le costó la vida. “Se sintió tan mal, que tuvo esos momentos que te da la vida, que te da Dios de decir ‘guau, sí, me estoy muriendo’ y pide perdón. Tiene la base de ser cristiano“, contó.

Buscó ayudarlo

Tras ello, Anita Alvarado expuso cómo intentó ayudar a su hermano. “Yo me lo llevé a Japón… Por eso digo, la plata no sirve de nada si tú no ayudas. Porque la plata si tú no ayudas te hace tremendamente infeliz. Yo tuve todo el dinero que cualquier persona podría haber querido y mi hermano igual se murió. Drogadicto“, sostuvo.

“Lo llevé a Cuba, a Japón… Lo metí en tratamiento aquí en Chile. Y no. Y finalmente se murió de una insolación”, añadió.

“Fue un niño malagradecido”

Posteriormente, la ex “Geisha chilena” hizo una reflexión a raíz de lo sufrido por culpa de su hermano. “Fue un niño muy malagradecido. Porque cuando está metido en la droga, son niños malagradecidos. Que aman… Mi mamá todos los días le tenía tres litros de leche, y escondidas de mi papá, que no lo quería ver en la casa. Toda la razón, si hacía sufrir tanto a mi madre“, afirmó.

“Nos robó todo. Por eso, yo a esas mamitas que tienen hijos drogadictos, yo sufro por esas madres. Y trato de ayudar a esas madres“, complementó.

Finalmente, Anita Alvarado se desahogó y señaló que “mi hermano me llevó a la humillación más grande que alguien me pudo haber llevado. Y humillarse no es ser prostituta (…) Él me dijo ‘¿quieres me quede en tu casa? Ok, pero tienes que acompañarme a comprar drogas’. ¿Sabes como sentí? Como el hoyo, me sentí una fracasada“.

“Por eso digo, ¡bien muerto está! Nunca más hizo sufrir a mi madre ni a otra gente. Porque ese consumidor no se conforma con estar solo, quiere que el otro también que se consuma“, adicionó y cerró.