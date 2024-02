Frenkie De Jong estalla ante la prensa española: “Estoy cabreado, ¿no os da un poco vergüenza?”

Santiago

En una rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Nápoli y el FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League, el volante Frenkie de Jong abordó los rumores que circulan en los medios de comunicación sobre su salario y su futuro en el club catalán.

El neerlandés expresó su molestia ante las informaciones infundadas.“Últimamente, estoy un poco cabreado por lo que escribe la prensa en general, salen cosas que no son normales. No puedo entender que se digan cosas que no son verdad. ¿No os da un poco vergüenza? Todo esto me está irritando un poco”, expresó con un tono contundente,

En cuanto a los rumores sobre su salario, el futbolista aclaró: “Habláis de mi salario cuando hay mucho humo. Que si cobro casi 40 millones, está muy lejos de lo que cobro. No diré cifras, pero no es verdad. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños, espero que pueda seguir muchos años aquí”.

Frenkie de Jong también abordó las posibles filtraciones desde el propio club, señalando: “Espero que no sea así, sé que muchas cosas se inventan. Son cosas que no son verdad. Lo hacéis con mucha gente, jugadores, entrenadores y tengo la sensación de que no cambiará, aunque me gustaría. Os inventáis cosas que no son verdad”.

El volante de 26 años concluyó la rueda de prensa reafirmando su enfoque en el próximo encuentro contra el Nápoli y expresando su deseo de lograr el éxito en la Champions League con el Barcelona.