Los halagos de Ricardo Gareca a Jean Beausejour: “Te sufrí bastante”

Santiago

Durante el diálogo con Los Tenores, el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, repasó su historial con Chile antes de hacerse cargo del elenco nacional, apuntando tanto a su etapa como delantero como de DT.

“No tan bien me fue acá, te diría yo. Empatamos en el debut de la era Bilardo, me tocó hacer un gol. Me tocó venir bastante con el América de Cali. Como técnico, me tocó enfrentar a la selección chilena y acá nunca pude ganar, asi que no me fue muy bien”, dijo entre risas, marcando distancias del momento que logró con Perú respecto a lo que hará ahora con La Roja.

“Había dirigido Universitario, lo que es una ventaja al conocer el medio, pero después, con el correr del tiempo, nos costó una barbaridad el comienzo de la eliminatoria a Rusia. Nos fuimos acomodando y terminamos bien, pero no fue tan sencillo. Soy de la idea de que me tengo que acomodar rápidamente al fútbol chileno, es algo prioritario para mí en estos momentos (...) No estoy aferrado a un sistema, debo adaptarme rápidamente”, expresó el “Tigre”.

Ricardo Gareca y sus halagos a Jean Beausejour

También aprovechó la charla en Juan Pinto Durán para aplaudir la nueva faceta como analista del bicampeón de América, recordando sus choques permanentes ante la selección del Rímac que él dirigía.

“Te sufrí bastante, verte en esta faceta me pone contento, es bueno que el futbolista se involucre en el tema de la crítica”, aseguró, poniéndolo como ejemplo al momento de lo clave que implica planificar partidos, recordando cuando “Bose” apareció sorpresivamente, tras las gestiones del entonces DT nacional Reinaldo Rueda, para enfrentar a Perú.

“Vinimos a jugar un partido en el que él no estaba en los planes, no pensábamos que podía llegar a jugar. Nos sorprendimos cuando apareció y fue clave con su actuación en el resultado. Todos los jugadores son necesarios en la medida que el jugador esté competitivo y predispuesto para jugar”, explicó, sin descartarlo como futuro integrante de su cuerpo técnico en Juan Pinto Duran.

“Los jugadores históricos siempre tienen las puertas abiertas en la selección. El otro día hablé con Waldo Ponce, un defensa sensacional y una gran persona, para ver su situación. Pueden estar en cualquier momento en la selección”, reconoció Ricardo Gareca.