¿Lo citará? Ricardo Gareca se sincera sobre Claudio Bravo y revela diálogo con Eduardo Berizzo

Chile

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, dedicó palabras para Claudio Bravo y dio luces de una posible citación del arquero en la próxima nómina de La Roja para los partidos amistosos contra Albania y Francia, que se jugarán en marzo.

“Claudio es un arquero que ya todo el mundo sabe el nivel que tiene, está en un equipo competitivo como el Betis y, pese a que en el último tiempo no le ha tocado estar por un problema de lesión, ya se recuperó, entonces ya es tenido en cuenta”, reconoció el “Tigre” en diálogo con CHV.

El técnico argentino reveló que tuvo una conversación con el ex DT de Chile, Eduardo Berizzo, quien a pesar excluir a Bravo durante su etapa en la selección, dejó buenas palabras para el portero. “He estado con Berizzo, tuvimos una charla, y él me habló muy bien en el aspecto profesional de Bravo”, señaló Ricardo Gareca.

“Sumando la charla que tuve con Berizzo, el conocimiento de haberlo enfrentado y de ser un arquero de un nivel muy importante, por su puesto que Claudio está dentro de la cabeza nuestra”, agregó.

“Ahora no puedo asegurar que estará en la convocatoria o que no estará, pero es un arquero que me interesa, por supuesto”, concluyó el nuevo estratega de La Roja,

Se espera que Gareca dé a conocer su primera nómina el próximo 8 de marzo para lo que serán los duelos que tendrá Chile ante Albania, el 22, y contra Francia, el 26.