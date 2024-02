Claudio Bravo y la llegada de Gareca a La Roja: “Va a llenar de oxígeno todo lo que viene hacia adelante”

Santiago

Claudio Bravo, arquero del Real Betis de España y dirigido por Manuel Pellegrini, se refirió a su regreso a la selección nacional y la llegada del nuevo entrenador, Ricardo Gareca.

En entrevista otorgada a Redgol, el portero que había sido excluido por el anterior DT nacional, Eduardo Berizzo, expresó su entusiasmo por regresar al equipo y elogió la llegada del “Tigre”.“Con la llegada de Ricardo, su llegada llena de oxígeno todo lo que viene hacia adelante. No hay que mirar para atrás, ello ya quedó ahí”, expresó.

El histórico capitán también hizo un llamado a la unidad y el compromiso de todos los sectores relacionados con el fútbol chileno, subrayando la importancia de que “todos sumen lo que más se pueda porque necesitamos que Chile esté en una Copa del Mundo”.

Además, Claudio Bravo destacó la necesidad de contar con un apoyo transversal. ”Tenemos todos claro lo que significa tener a la selección en un campeonato mundial para el periodismo, los hinchas, los dirigentes y los jugadores. La cadena tiene que unirse, eso necesitamos”, manifestó el arquero del Real Betis.

También sorprendió al criticar los altos precios de las entradas para ver a la selección. “Difícilmente vamos a clasificar con un estadio a media asta, necesitamos un lleno siempre. Tengo claro el costo de las entradas, creo que son las más caras del planeta y eso tiene que cambiar”, señaló el bicampeón de América.

En cuanto a su exclusión de la selección por parte de Eduardo Berizzo, Claudio Bravo se expresó con mesura: “No me dolió, me extrañó más que doler. Me lo tomo con tranquilidad, me tocó un periodo donde intenté apretar al máximo para ayudar y no pasó. Di vuelta la página, con la sensación de que no habría un llamado”, concluyó el “Capitán América”, que podría volver a La Roja para los amistosos de marzo contra Albania y Francia.