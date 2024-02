Pancho Saavedra recibe consejos y mensajes de apoyo de exanimadores del Festival de Viña: “Relájate y gózalo, esa es la única clave”

Santiago

Durante la tarde de este sábado se emitió el último episodio de la tercera temporada de “Socios de la parrilla”, capítulo en el que Pancho Saavedra recibió cariños y consejos de algunos exanimadores del Festival de Viña del Mar.

Sus animadores, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, acompañados del chef Rodrigo Barañao, recibieron en su terraza a dos periodistas, Soledad Onetto y María Luisa Godoy, las que comparten haber sido animadoras del Festival de Viña del Mar.

En relación al certamen, todos los presentes conversaron con Saavedra y Godoy sobre la animación de la jornada viñamarina.

El animador aclaró con quién irá al certamen

Por su lado, Pancho comentó que “no creo que lleve a la familia, porque me pondré más nervioso y creo que tengo que dedicarme 24/7 a estar con la Mari. Es mi primer año y tienen que entender eso. Quizás después, si es que hay otra oportunidad, ahí uno puede llevar a la familia”. Pese a esto, aclaró que “tengo la sensación que cuando ya esté más relajado, irán alguna noche”.

Frente a este escenario del animador, Soledad le dijo, “no puedo estar más en desacuerdo contigo. Conociéndote como te conozco, te puedo decir que la familia es trascendental. Es verdad que uno va a concentrarse, pero la familia te acompaña mucho, son icónicos en esos momentos trascendentales de la vida”, y sumó, “entiendo la concentración, pero tienen que estar, verte y tú verlos a ellos. Localizarlos desde algún punto del escenario, porque es lo que te llena de amor y de tranquilidad”.

Por su lado, la actual animadora del certamen, María Luisa Godoy, explicó que “a mí me pasa completamente al revés de Pancho. Voy con los cinco hijos, la última vez fui dando papa, una vez fui embarazada. Entonces, yo necesito ir con todos, necesito verlos desde el escenario, necesito saber que están bien y para mí tiene mucho sentido que ellos lo pasen muy bien, eso me llena de energía”.

Los nervios de Pancho Saavedra

La conductora de Teletrece central le consultó a Saavedra si se encontraba nervioso, y él respondió “estoy ansioso y no quiero que la ansiedad me haga equivocarme. Tengo pesadillas con los furcios”, a lo que Soledad le aconsejó “mira, como dice el dicho, relájate y gózalo, esa es la única clave”.

Ya en el tema, Pancho aprovechó de preguntar a las invitadas cómo enfrentaron los momentos difíciles sobre el escenario. María Luisa comentó que: “para mí el humorista es el momento más tenso del festival, porque, en general, son personas a las que uno les tiene mucho cariño y, cuando son chilenos, uno lo único que quiere es que les vaya bien”.

“Yo había apostado que Jani Dueñas la iba a romper y le tenía todas las fichas, estaba feliz por ella, orgullosa, era chilena y me encantaba… Que a Jani Dueñas no le fuera bien, a mí me dolió mucho. Es gente con la que uno tiene un vínculo importante. Yo estaba orgullosa de presentarla en ese escenario”, dijo la animadora.

Ya finalizando la conversación, Pancho Saavedra tuvo la sorpresa de recibir cariñosos saludos y buenos deseos de emblemáticos animadores del espacio: Paulina Nin de Cardona, Myriam Hernández, Rafael Araneda y Martín Cárcamo.

