“Me llena de orgullo ser el primer animador abiertamente homosexual”: Pancho Saavedra sincera lo que significa su debut en el Festival de Viña del Mar

Cada vez queda menos para que empiece el Festival de Viña del Mar 2024. Y el martes 19 de diciembre, se confirmaron quiénes van a ser los encargados de hacer reír al público en la Quinta Vergara. Javiera Contador, Alison Mandel, Sergio Freire, Luis Miranda, Luis Slimming y Alex Ortiz son los humoristas que estarán en el certamen viñamarino. Uno que será animado por María Luisa Godoy y Francisco “Pancho” Saavedra.

Y recientemente, el conductor habló con La Cuarta sobre su debut en la Quinta Vergara. Aunque eso sí, primero le preguntaron por las dificultades que tiene con el inglés, debido a la storie que subió junto al actor y cantante Jared Leto, donde se vio complicado con la barrera idiomática.

“No solamente con él, en Socios por el mundo, ahí el que habla es Jorge (Zabaleta). Antonio Vodanovic no habla inglés, el Rafa Araneda tampoco, entonces tengo la sensación que cuando uno está en una vitrina internacional tan importante, nunca tiene que intentar ser alguien que no es. Mi fuerte no es el inglés, mi fuerte está en otras cosas, creo que mi compañera habla muy bien el inglés, así que será ella la encargada de lucirse”, respondió Pancho Saavedra.

“Pero ¿sabí qué? Me estoy preparando de manera integral para llegar a ese escenario y voy a dar lo mejor de mí. Creo que hay muchas personas a las que les puede gustar la idea y hay otras a las que no, pero como dice esa canción, uno no es monedita de oro, y al final este es un desafío que vamos a enfrentar con mucho profesionalismo, como he enfrentado todo en mi carrera”, añadió después.

El primer animador que es abiertamente homosexual

Más adelante, Pancho Saavedra fue consultado acerca de cómo la diversidad y la inclusión se tomó el Festival de Viña del Mar. “Absolutamente, o sea, mira, creo que los dos tenemos historias profundas que hablan de inclusión, que hablan de diversidad… ¡Uh! Me emocioné… ¡Qué heavy! No puedo”, contestó.

Tras ello, acerca de lo que significa para él ser la primera persona abiertamente homosexual en animar en la Quinta Vergara, el conductor de Canal 13 comentó que “no es fácil (lo dice secándose las lágrimas). Creo que mi carrera no ha sido fácil, ha sido una carrera de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, ha sido una carrera donde he tenido que asumir y hacer un proceso de manera muy lenta y paulatina”.

“Y hoy día siento que también llegar a ese escenario, pucha, es un logro. No me gustan las etiquetas, pero como tú dices, ser el primer animador abiertamente homosexual, que tengo mi familia, en lo más interno créeme que me llena de orgullo. No es una cosa que yo diga, porque yo quisiera que nunca fuera tema, pero en lo más profundo de mi corazón me llena de orgullo porque muchas veces en la vida se me cerraron puertas justamente por eso y hoy día…”, complementó.

Finalmente, acerca de este hito para la diversidad sexual y la inclusión social, Pancho Saavedra expresó: “Es como las cosas tienen que ser y como tiene que avanzar”.