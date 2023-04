“¿Cómo no vas a aceptar un desafío así?”: Pancho Saavedra se emociona tras aceptar la animación del Festival de Viña 2024

“¿Cómo no vas a aceptar un desafío así?“, comenzó diciendo un emocionado Francisco Pancho Saavedra en el matinal Tu día de Canal 13 este viernes, al comentar la trastienda luego de aceptar ser el nuevo animador del Festival de Viña, luego de la renuncia de Martín Cárcamo a la labor en el certamen.

En el espacio televisivo, donde el propio Cárcamo le dio el pase a Pancho Saavedra, el conductor además reveló que ya tuvo una primera conversación con María Luisa Godoy -que se mantiene como la representante de TVN en Viña- para ponerse a trabajar “desde ya como dupla”.

Pancho Saavedra, que también se desempeña como voz de Radio Pudahuel, contó que ha recibido muchos saludos y adelantó que tomará clases de inglés y que visitará a un otorrino para “no gritar tanto”, porque “hay que prepararse para improvisar”.

“Una de las noticias más importantes de mi carrera”

En tanto, a través de su cuenta en la red social Instagram, Pancho Saavedra publicó un emotivo mensaje junto a fotografías que van desde su infancia a sus logros profesionales, donde aseguró que llegar a animar el Festival de Viña 2024 es “una de las noticias más importantes de mi carrera”.

“Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y quiero que sepan que lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo“, señala en el mensaje.

En el mensaje puntualizó además que “estoy cumpliendo un sueño hermoso que me hace pensar en todas las personas que me han apoyado a lo largo de mi carrera: mi familia entera, mis colegas y las personas que se la han jugado por mí. No puedo dejar de mencionar a mi amigo Martín Cárcamo, que ha puesto el nombre de Chile y de Viña del Mar en lo alto, siendo un gran animador para el festival que tanto queremos”.

Revisa aquí la publicación: