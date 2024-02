Autoridades mantienen toque de queda por incendios forestales en la región de Valparaíso

Este sábado, tras un nuevo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) por los incendios forestales en la región de Valparaíso, las autoridades anunciaron que mantendrán el toque de queda durante la próxima semana en los sectores con mayor afectación.

Estos son: Población Manuel Bustos, Los Almendros, Villa Dulce Norte, Villa Dulce Ampliación, Villa Dulce Crav, Miraflores Bajo, Olivar Sur, Olivar Norte, Villa Independencia, Monte Sinaí, Las Pataguas, Naciones Unidas, El Dorado, Pompeya Norte, Pompeya Sur y Población Argentina.

“Durante la próxima semana vamos a mantener el toque de queda. Ha sido una medida necesaria”, confirmó el contraalmirante Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional. Agregando que, para transitar por las calles sin complejidades durante el toque, Carabineros habilitó la opción de obtener un salvoconducto a través de Comisaría Virtual.

Respecto al número de detenidos, Muñoz detalló que se han registrado un total de 180 detenciones por no cumplimiento del toque de queda. “Hemos tenido 12 a 13 detenidos por día(...) El mensaje es que la gente no salga si no es necesario”, indicó. Asimismo, afirmó que la restricción vehicular también se extenderá.

“Fuerte disminución de voluntarios”

Por su parte, la delegada presidencial Sofía González reveló que “llevamos un 68% del retiro de escombros de la vía pública en los sectores afectados” y que ha existido “una fuerte disminución de voluntarios”.

En ese sentido, la funcionaria llamó “a no decaer. Esto va a ser un proceso largo, complejo, que sabemos que necesita de mayores ajustes(...) Pero necesitamos más voluntarios que se acerquen a los centros de acopios, porque si bien hemos avanzado en una etapa, viene una segunda”.