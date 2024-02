“Me explotó un balón de gas(...) no alcancé a sacar nada”: el fuerte relato de un afectado por los incendios en Valparaíso

El panorama en la Región de Valparaíso comienzan poco a poco a mejorar tras los voraces incendios forestales y estructurales que han dejado, hasta el momento, 131 fallecidos, más de 38 mil damnificados y 15 mil viviendas afectadas.

A raíz de esta situación, en conversación con el programa ADN Verano, Francisco Guerrero, de 30 años y víctima de los siniestros ocurridos en la zona, detalló cómo fue perderlo todo. “Fue una cosa de tres minutos, donde se prendió todo”, reveló.

“Nunca había visto una cosa así”

“Estaba en el centro de acopio, porque tengo una pequeña pyme reciclando chatarra, fierros y latas(...) yo estaba acá en el sector de El Salto y fue una cosa de tres minutos, donde se prendió todo. Fue una locura, nunca había visto una cosa así”.

En esa línea, señaló que no alcanzó a sacar nada. “Me explotó un balón de gas y estuve botado como cuatro minutos o una hora, no sé bien. Por eso, no alcancé a sacar mi camión, no alcancé a sacar nada(...) ese camión era el 90% de mi empresa, además de perder mi casa”.

Por otro lado reveló que la grúa horquilla que le donaron a causa de los estragos, se la entregó a personal de Bomberos para que la utilizaran ayudando a más personas. Esto, ya que según su opinión, lo que más hace falta es la “unión entre los vecinos”.

“Falta ayuda en ‘El Chacao’ y en ‘Pompeya’”

Asimismo, le hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden en el sector El Chacao y Pompeya “porque lo están pasando mal y quedaron de lado porque todos fueron hacia el centro”. Incluso, relató que se quebró a la hora de tapar a una adulta mayor porque no tenía una frazada.

Sin embargo, a pesar de esta lamentable tragedia, Francisco Guerrero aseguró sentirse con ganas de ganarle a vida. “Siento que le voy a ganar a la vida, siento muchas ganas de hacer cosas(...) tengo mis manos buenas, mi cabeza buena y mis pies buenos, con eso voy para adelante”.