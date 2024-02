Incendios en Valparaíso: se ha catastrado el 90% de los hogares siniestrados y se han pagado más de $10 mil millones en bonos a damnificados

Región de Valparaíso

El Presidente Gabriel Boric llegó, la mañana de este viernes, a la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, tras dos semanas de los incendios forestales y estructurales que azotaron a la región. Desde allí, entregó un recuento de los avances tras las llamas.

En la propia Villa Alemana se ha removido el 100% de los escombros. A ello se sumó el levantamiento de las primeras viviendas transitorias dadas a 12 familias. “Cada una de las familias que sufrió una afectación por estos incendios es igualmente importante. Y acá no importa la comuna, el barrio, la condición socioeconómica que tenían antes; acá las víctimas son víctimas y en ese dolor, todos nos igualamos, y por lo tanto, tenemos el deber, como Estado, de responderles y estar presentes”, dijo el Presidente.

“Nadie se va a quedar sin una solución transitoria hasta que puedan tener su vivienda definitiva, sin importar si son propietarios, arrendatarios, allegados o familias en campamento. Como Estado tenemos el deber y la voluntad de llegar a todos y todas las afectadas”, acotó luego.

Durante la noche del jueves, el Mandatario sobrevoló esa parte del país en un helicóptero con cámara infrarroja, lo que permitió monitorear el toque de queda y los focos de incendio, entre otras cosas.

En esta jornada, repasó tres soluciones transitorias “de acuerdo a las necesidades de los afectados”: bonos de acogida, instalación de viviendas de emergencia, o alojamiento en hotel u hostería.

Bono de acogida: es un aporte económico de poco más de 10 Unidades de Fomento (UF), equivalente a aproximadamente $367 mil al mes, “para que puedan aportar a familias o amigos que los reciban, o complementar el pago de un arriendo con este dinero”, explicó el Presidente. En el caso de aquellos propietarios de viviendas o que hayan vivido en campamentos que eran parte de los programas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) con soluciones definitivas en curso, el bono se pagará “hasta que tengan una solución de techo, sea transitoria o definitiva”. También lo recibirán quienes vivían como allegados por al menos seis meses, y también las familias arrendatarias cuya vivienda fue totalmente destruida, por un plazo de tres meses.

es un aporte económico de poco más de 10 Unidades de Fomento (UF), equivalente a aproximadamente $367 mil al mes, “para que puedan aportar a familias o amigos que los reciban, o complementar el pago de un arriendo con este dinero”, explicó el En el caso de aquellos propietarios de viviendas o que hayan vivido en campamentos que eran parte de los programas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) con soluciones definitivas en curso, el bono se pagará “hasta que tengan una solución de techo, sea transitoria o definitiva”. También lo recibirán quienes vivían como allegados por al menos seis meses, y también las familias arrendatarias cuya vivienda fue totalmente destruida, por un plazo de tres meses. Vivienda de emergencia: está destinada a familias que cumplan con los requisitos y que tengan un terreno en condiciones para poder habilitarla. Mientras esto se concreta, recibirán el bono de acogida, explicó la máxima autoridad del país. Estas viviendas estarán conectadas a una red sanitaria y a una fosa para descargar desechos.

está destinada a familias que cumplan con los requisitos y que tengan un terreno en condiciones para poder habilitarla. Mientras esto se concreta, recibirán el explicó la máxima autoridad del país. Estas viviendas estarán conectadas a una red sanitaria y a una fosa para descargar desechos. Alojamiento en hotel u hostería: apunta a dos niveles: primero, a “ayudar a recuperar a las pymes del sector”, y segundo, “es una solución destinada especialmente a mujeres embarazadas, a mujeres que acaban de parir o a personas dependientes, sin importar su edad”.

Reconstrucción

En cuanto al trabajo en terreno, en la región se encuentran más de 300 maquinarias desplegadas para la remoción de escombros, que llega hasta ahora a las 54 mil toneladas.

Hasta este viernes, siete mil hogares han sido catastrados con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), lo que equivale a más del 90% de las viviendas siniestradas. El bono de recuperación ha sido entregado a 7.233 familias en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, equivalente a $10.477 millones. También han estado desplegados equipos del Registro Civil, de Banco Estado, del Instituto de Previsión Social, también el de Seguridad Laboral, del ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación de Asistencia Judicial.

En cuanto al servicio eléctrico, Chilquinta reportó el 100% de la red eléctrica establecida, “pero no sginfica que todas las personas tengan luz”, precisó el Mandatario, pues están conectados los sectores, pero faltan empalmes para los hogares, lo que “se va a acelerar”.

Respecto al agua potable, 137 puntos seguros han sido establecidos en la región, además de “cientos de baños químicos”, señaló luego.

“Nos vamos a poner de pie (...) Han sido días muy difíciles y nos espera un largo proceso de reconstrucción, que no es de la noche a la mañana. Esto va a tomar tiempo”, cerró el Presidente, no sin antes destacar que en esta temporada se han registrado un tercio de los incendios ocurridos en la misma fecha, pero de 2023, “y no es casualidad, es producto de la prevención, de los más de 3 mil cortafuegos hechos”.

Esta tarde se entregarán maletines culturales en Viña del Mar.