Therapy Rings: Así es la novedosa campaña de Mindy para apoyar a personas que se están divorciando

Siempre es un buen momento para hablar de salud mental en el Ciudadano ADN. Por eso, en esta ocasión conocimos sobre la campaña Therapy Rings de la plataforma de psicología en línea Mindy - la que ofrece pagar la terapia para superar un divorcio empeñando tu anillo - con Mónica Morales, psicóloga representante de la plataforma.

“Mindy siempre está haciendo campañas desde la pandemia. Esta está enfocada en las personas que, después de un divorcio, con todo lo que eso significa desde lo emocional, social y económico, se ven afectadas”, comentó la profesional de la salud mental al inicio de la conversación.

En esa misma línea, Morales explicó que “Mindy desde su creatividad hace esta campaña para, desde el simbolismo, desprenderse de algo tan significativo como la argolla después de que el matrimonio se termina”.

El anillo: Un símbolo de la unión entre dos personas

Un anillo de matrimonio está repleto de simbolismos. Ya sea para representar el inicio, desarrollo o el fin de una relación. Así, por ejemplo, algunas personas que quedan viudas se ponen la argolla en una cadenita para el cuello. “Es un poco como la parábola del elefante encadenado, tengo un simbolismo ahí. Pero depende de cada persona”, reflexionó la psicóloga.

“Yo diría que para las generaciones más jóvenes es un simbolismo. Hay muchas parejas que ni siquiera utilizan las argollas”, añadió.

Mindy y su apoyo a las personas que atraviesan un divorcio

De acuerdo a la especialista, la campaña Therapy Rings está recién partiendo, por lo que espera que “esas personas que se acerquen podamos ayudarlas y ofrecerles esta terapia post divorcio, que significa volver a reinventarse, volver a encontrarle otro sentido a la vida”.

“Uno desde la experiencia de personas que ya han superado una separación, aunque no necesariamente un divorcio, por supuesto que se ven afectadas emocionalmente. Se sienten más vulnerables ante las oportunidades de volver a reinsertarse en el mundo social”, planteó la psicóloga Morales.

De ese mismo modo, la profesional expuso que durante el proceso de un divorcio las personas suelen sentir culpa. “Piensan cosas como ‘¿no habré sido yo el o la causante?’...Esa es la etapa cruel”, señaló.

“El proceso de una separación para llegar un divorcio, el dolor que sienten los miembros de esta relación, es tan triste si lo equiparamos al duelo, entendiendo que el duelo es la pérdida de un ser querido que nunca más lo vamos a ver. El proceso de divorcio es más bien cíclico, porque la persona se puede volver a reencontrar. Siempre va a haber una reunión, sobre todo cuando los niños son más pequeños”, complementó Mónica Morales de Mindy.

¿Cómo funciona Therapy Rings?

Por otra parte, la psicóloga de Mindy explicó cómo funciona el sistema de empeño de anillos. Así, mencionó que la plataforma “cuenta con sus tasadores profesionales”.

“Mindy, responsablemente, se hará cargo de esta argolla y la va a tasar. Si la persona no está de acuerdo, puede decir ‘no me conviene, no aceptaré’. En el fondo, es atreverse a, porque cuesta desprenderse de algo que en su momento significó”, detalló.