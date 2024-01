Salud Mental en Ciudadano ADN: La importancia en la creación de hábitos positivos

En el Ciudadano ADN creemos que está bieN no estar bien. Por eso, siempre dedicamos un espacio a la salud mental. Y en este caso, tuvimos la oportunidad de conversar con Paula Errázuriz, académica de Psicología de la Universidad Católica, a raíz de Cuida Tu Salud Mental, la tercera edición de la campaña para promover el bienestar emocional.

De acuerdo a la académica, “esta campaña busca hacer conciencia sobre la importancia de nuestra salud mental, pero también busca que aprendamos que hay ciertas cosas que podemos hacer para cuidarla”.

“Si bien es cierto que si yo desarrollo una depresión, un trastorno de ansiedad, u otras cosas, parte de eso puede ver con mi genética o con partes dolorosas de mi historia que quizás no dependen de mí, igual hay cosas que yo sí puedo hacer para cuidar mi salud mental”, explicó.

“Esta es la invitación que hace esta campaña. Que podamos, tomando el vuelito y la motivación de principio de año, hacer algo este 2024 para cuidar nuestra salud mental y ojalá adquirir un nuevo hábito que nos ayude a cuidar nuestra salud mental”, agregó.

¿Cómo crear un nuevo hábito saludable?

Se dice que un hábito tarda, aproximadamente, 21 días en establecerse. En el camino, es bien fácil sucumbir a la siempre posible frustración. En ese sentido, la académica de Psicología de la Universidad Católica planteó que “es mejor proponerme algo chiquitito que algo muy grande y abstracto, como por ejemplo decir ‘voy a hacer mucho deporte’”.

“Eso es algo que no es medible, pero además ese puede ser un objetivo muy grande si es que yo no hago nada de deportes. Entonces, ¿cómo me propongo algo más realista? Mientras más concreto, mejor”, detalló.

Acto seguido, la profesional de la salud mental dijo que si, por ejemplo, uno se propone la meta de caminar diariamente 10 minutos, hay que fijarse ciertos objetivos. “Debo preguntarme cuándo voy a caminar, a qué hora, si es que me bajo una parada antes de la micro para hacerlo. Es cuándo, dónde, si lo voy a hacer solo o acompañado”, precisó.

La importancia del entorno

Por otra parte, la docente se refirió a la importancia que tiene en todo esto el grupo humano que a uno lo rodea. “El entorno afecta harto”, aseguró.

“Si yo estoy en un entorno en que todos comen comida chatarra, por ejemplo, va a ser más difícil que yo coma más saludable. En la medida en que yo pueda elegir mi entorno, yo tengo que tratar de estar en uno que me ayude a ser la persona que quiero ser”, destacó.

Así, Paula Errázuriz dijo que “si yo tengo la posibilidad de elegir dónde vivo o con quiénes me relaciono más, tengo que tratar de elegir a esas personas que me ayuden a ser el tipo de persona que yo quiero ser, el tipo de entorno que me ayuda a lograr lo que yo quiero lograr”.

Para mayor información sobre la campaña Cuida Tu Salud Mental, puedes visitar su sitio web oficial.