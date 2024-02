“Problemas personales”: La Roja del Básquet suma otra baja para enfrentar a Argentina

Santiago

La selección chilena de básquetbol ya se enfoca en su primer gran desafío del año, cuando en las próximas semanas les toque visitar y recibir a Argentina por las clasificatorias a la Americup 2025.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, Juan Manuel Córdoba recibió una mala noticia, pues uno de los “extranjeros” del plantel, Ignacio Varela, no será parte de la convocatoria.

Todo debido a que el jugador del Força Lleida Club Esportiu presentó problemas personales que le impedirán estar tanto en Mar del Plata como en Valdivia, las sedes de los encuentros de La Roja del Basquet contra Argentina.

El problema es que no sería la última baja, pues, de hecho, la Federación de Básquetbol de Chile no ha oficializado el listado final de 12 jugadores que estarán interviniendo en las clasificatorias a la Americup 2025. A lo de Ignacio Varela se sumó lo ya sabido semanas atrás, cuando Maxwell Lorca no pudo conseguir la autorización para viajar desde Estados Unidos.