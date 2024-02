Catalina Fillol y la invitación disponible al Chile Open tras la baja de Marin Cilic: “Hay que ver cómo se va moviendo esa lista”

Santiago

En el marco de la presentación de Stella Artois como nuevo auspiciador del Chile Open, la directora del evento, Catalina Fillol, abordó la baja por lesión de una de las grandes atracciones del cuadro, Marin Cilic.

“Es una lástima que se haya bajado, pero el cuadro tiene 28 jugadores con tremendo ranking, muchos con una carrera con éxitos demostrados, como Nicolás Jarry, que se merece el ranking que tiene, y otros que buscan seguir sumando. Es un impulso para ellos terminar con un ranking impresionante. Ha pasado años pasados tener, por ejemplo, a un Holger Rune que pasó la qualy y ya estuvo top ten”, remarcó, sin dar mayores señales respecto de quién recibirá aquella invitación que quedó vacante.

“Vamos a esperar los special excempt, que son clave dentro de cómo puede llegar a correr la lista. Por ejemplo, Tomás Barrios no está en el cuadro, hay que ver lo que sucede. No hemos querido anunciar los wild cards para ver cómo se va moviendo esa lista”, dijo Catalina Fillol, aludiendo al hecho de que semifinalistas de Río de Janeiro que no estén en el cuadro del Chile Open ingresen directo, pudiendo abrir espacio a nuevos jugadores.

Todo en el marco de que, idealmente, el chillanejo se pueda sumar a Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el main draw. “En general, los cuatro chilenos han tenido un tremendo año y eso les va a ayudar en su confianza, jugar con el público chileno también es una tremenda inyección de energía”, dijo, apuntando a que los fanáticos puedan tener una buena experiencia en el evento.

““Entre el éxito de los Panamericanos y la Copa Davis, también están los cuatro años del Chile Open. El público está buscando instancias para compartir y disfrutar, creo que el torneo es una bonita oportunidad para eso”, concluyó Catalina Fillol.