Naya Fácil sufre intento de encerrona en La Florida: chocó con la reja de una casa al intentar escapar

A eso de las 06:00 horas de este viernes, la influencer “Naya Fácil” fue víctima de un intento de encerrona, en la comuna de La Florida, región Metropolitana.

Según contó la afectada, se dirigía a la casa de una maquilladora en el pasaje Lérida cuando un automóvil de color gris la interceptó. De él se bajó un número indeterminado de antisociales, los que golpearon los vidrios de su automóvil.

En su cuenta en Instagram, Fácil relató: “Amigos me intentaron hacer... Las láminas de seguridad. No sé qué le pasó al auto, intenté retroceder y no me retrocedía. Solo podía adelantar. Las láminas de seguridad me protegieron de todo. Me tiraron al suelo y me dijeron que me sacara los aros de oro. Choqué mi auto porque no les tenía miedo. No sé por qué me retrocedían. Andaban con unos fierros. Mi auto quedó así. Mi cadena”.

En ese intento por huir fue que chocó contra la reja perimetral de una vivienda.

Horas más tarde, llegó a la 36ᵃ Comisaría de La Florida, a constatar el delito.