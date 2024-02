Luis Enrique abordó la posible salida de Kylian Mbappé: “El club está por encima de cualquier jugador”

Santiago

En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Nantes, Luis Enrique, el entrenador del PSG, fue cuestionado sobre la decisión de Kylian Mbappé de abandonar el club al final de la temporada.

Ante la primera pregunta, el DT español respondió: “No puedo decir nada”. Sin embargo, el exentrenador de la selección hispana abordó la situación con mayor detalle tras la insistencia de los medios.

“Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, os daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son las que tienen que hablar”, afirmó Luis Enrique.

En relación con las sensaciones del vestuario, aseguró que “el ambiente del equipo es el normal previo a un partido de Ligue 1. Trabajo cada día en el presente y el futuro de este club. Tenemos que motivarnos para enfrentarnos al Nantes. Entrenando vemos quién está con más o menos intensidad”.