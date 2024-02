Fernanda Urrejola sobre las etiquetas: “Yo podría enamorarme de un hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y de alguien no binario”

La actriz chilena Fernanda Urrejola conversó con The Clinic en el programa “Dos en la ciudad” sobre sus nuevos proyectos en la televisión, de su incursión como guionistas y, también, aprovechó de hablar de su relación de pareja: “La necesidad de las personas de encasillar o poner etiquetas”, sostuvo.

Urrejola emigró a Estados Unidos en 2016 y se radicó en la ciudad de Los Angeles, California. Una vez ahí, participó en la exitosa serie de Netflix “Narcos: México”, donde interpretó a María Elvira Murillo, esposa de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del Cártel de Guadalajara. Y, en 2020, formalizó su relación con la guionista y directora chilena, Francisca Alegría.

En esa línea, la actriz se refirió al momento en que decidió dar a conocer su relación con Alegría. “Yo me enamoré de una persona”, dijo en ese instante, cuando la opinión pública comenzó a “encasillarla” o a buscar una “etiqueta” por su nueva relación amorosa.

“Me sorprende mucho esa necesidad tan heavy del ser humano de identificarse con cosas. Yo me enamoré de una persona y resulta que existe un término para eso, que se llama pansexual. Yo de verdad siento que es así. Si el día de mañana, esto se termina, yo estoy segura de que podría enamorarme de un hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y de alguien no binario. Eso no es tema para mí, sigo viendo a las personas como personas. Y me gusta eso. Me encanta sorprenderme”, dijo enfática

“La gente me quiere meter en una caja y yo quiero salir de esa caja. Yo me enamoré de una persona (...) Trato de no meter a la gente en cajas, porque a mí me molesta, me sorprende y me choca, pero lo comprendo porque tiene que ver más con el otro que conmigo”, finalizó.