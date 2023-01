“Ellos me llamaron directamente”: Fernanda Urrejola habla de su aparición en el reboot de “Gossip Girl”

Fernanda Urrejola apareció en el capítulo ocho del reboot de Gossip Girl. En la serie emitida por HBO Max, la actriz hizo de la mamá de Luna, una de las protagonistas de esta megaproducción. La chilena actuó en un episodio, tras el cual valoró la experiencia de trabajar en un producto hollywoodense así, después de también haber actuado en Cry macho con Clint Eastwood.

“Mi papel es un bolo y ellos me llamaron directamente, así que fue un honor. Lo hice feliz y grabamos en Nueva York con un equipo increíble. Mi personaje es muy mala madre, muy narcisa, una diva mexicana del cine“, dijo Fernanda al ser consultada por LUN.

Tras ello, la actriz habló del reconocido vestuarista Eric Daman, quien trabajó en Sex and the City y que ahora compartió con él en Gossip Girl. “Eric sabe mucho de glamour y también compartimos escena. Él fue un encanto, me mostró opciones, todas eran maravillosas. Y como el trabajo es colectivo, yo iba decidiendo dentro de las opciones que él tenía“, contó.

Luego, la chilena de destacado paso actoral en Estados Unidos, agregó: “Normalmente, desde que estoy viviendo en Los Ángeles, me ha tocado hacer roles dramáticos y en ninguno me tenía que ver guapa. Así que después de mucho tiempo hice un personaje que le importa verse bien y eso fue entretenido”.

“Mi opinión importaba”

Posteriormente, se refirió a su experiencia a lo que es trabajar en una megaproducción estadounidense. “Se nota en todo. Es un equipo muy afiatado, todos son muy amorosos, me encantó el trato que tienen con los actores y la buena onda en el set. Y como es una megaproducción, si se te ocurre algo, a los dos minutos está“, comentó.

“A pesar de que mi personaje era chiquitito, mi opinión importaba y cuando creamos el look fue un proceso colaborativo y entretenido. Si yo decía: ‘Me gustaría usar tal cosa’, aparecía al instante y con muchas opciones disponibles. Son ese tipo de producciones que no necesitan tanto tiempo previo de preparación porque ya todo está ahí“, añadió después.

Finalmente, Fernanda Urrejola, quien se encuentra actualmente en Santiago, señaló que a pesar de que no tiene en este momento actuaciones, sí está con mucho trabajo “detrás a de cámara”. “A lo mejor no se enteran mucho de lo que estoy haciendo, pero es una labor ardua“, concluyó.