Raúl Torrealba tras salir de la cárcel: “Los sobres (con dinero en efectivo) los ocupaba para pagar encuestas porque los cobros eran en efectivo”

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tuvo un breve diálogo con los medios de comunicación tras salir de la cárcel Capitán Yáber, luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago modificara sus medidas cautelares a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes. Todo, en el marco de las indagatorias por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Consultado por los dos hechos que ADN dio a conocer esta misma jornada, sobre una declaración en la que reconocía haber usado el dinero de la corporación municipal VITA para pagar encuestas que eran usadas por él y los de su sector, y usar el mismo “fondo” para costear viajes en su rol de vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, aseguró: “No he reconocido delitos, he relatado los hechos al señor fiscal”.

“Les aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la fiscalía conocer aún. Esto está recién empezando, falta mucho por conocer aún. Hay temas que he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal”, acotó luego.

Sobre las mismas encuestadoras, espetó que “no hay ninguna municipalidad que no lo haga, semana a semana, o día a día”.

Los motivos que expuso para el manejo de millonarios sobres con dinero en efectivo que en la misma declaración presentada ante el Juzgado presentó y que podría estar ligado a las indagatorias sobre las encuestadoras, planteó: “Los sobres los ocupaba para pagar encuestas de comportamiento y cosas por el estilo”.

“Los cobros nos lo hacían en efectivo”, esgrimió a renglón.

Sobre el tiempo en Capitán Yaber, valoró el rol de sus custodios: “(Fueron meses) cansadores. La gente de gendarmería me ha dado un trato que, a pesar de estar preso, agradezco”.

“La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio, antes de ser alcalde, era mayor al que cuando me fui de alcalde, mi vida era más tranquila antes también”, cerró antes de subir al automóvil que lo llevó a su casa, donde cumplirá la nueva medida cautelar.