Revocan prisión preventiva para exalcalde Raúl Torrealba y decretan arresto domiciliario total

Durante esta jornada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

En ello, el tribunal determinó que el exjefe comunal quedara bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes.

En una nueva declaración a la cual ADN tuvo acceso exclusivo, Torrealba reconoció casi todos los hechos formalizados, e incluso dio a conocer nuevos hechos. “Con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de 2 hechos que no son conocidos en esta investigación”, parte la declaración.

“En primer término, quiero indicar que en algunas oportunidades, dineros que se obtenían de los programas VITA, pero que según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión”, sostuvo.

Según el exalcalde, estas encuestas tenían como finalidad “medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, para sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”.

“No puedo afirmar en cuantas ocasiones ni con qué empresas se efectuaron las encuestas, pues no lo sé, pero sí que se solicitó a esas encuestadoras que informaran el estado de las postulaciones políticas en algunas campañas municipales, en particular, la del año 2016″, prosiguió.

“En segundo término, quiero indicar que, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, realicé diversas comisiones de servicio a distintas ciudades del país dentro de las cuales recuerdo San Felipe, Olmué, Linares, Viña del Mar, Valdivia, Punta Arenas, entre otras.

“La Municipalidad de Vitacura tenía convenios con al menos 150 municipalidades distintas del país, muchas de ellas de inferiores recursos que Vitacura, en virtud de las cuales se efectuaba una cooperación con ellas en distintos ámbitos. A su turno, yo fui presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades”, se lee en el texto.

“Todo lo anterior, motivaba que efectuara viajes en diversas oportunidades. En muchos de estos casos no solicité viáticos a la Municipalidad, y en otros casos, cuando los solicité, eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200.000 a $300.000 en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gatos de traslado, alojamiento y alimentación”, afirmó Torrealba.

Según el exjefe comunal de Vitacura “nunca participé de la administración de los VITAS o del Consejo Local de Deportes, por lo que desconocía que otras personas obtuvieron dineros de esas organizaciones. Solo me enteré a finales de mi mandato que existía un desorden en la contabilidad”.

Raúl Torrealba se encontraba en prisión preventiva desde junio de 2023, permaneciendo en prisión cerca de ocho meses.