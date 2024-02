Este miércoles, mientras se realizaba la revisión de medidas cautelares del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (exmilitante de Renovación Nacional), ADN pudo acceder a una declaración hecha por el edil en el que reconoce dos hechos que, hasta el momento, al parecer no se encontraba en la investigación que llevaba el Ministerio Público.

“Sí recibí sobres con dinero, pero quiero ampliar mi declaración anterior”, comenzó el testimonio del “Tronco”: “La entrega de sobres comenzó con solicitudes de dinero puntuales y esporádicas que efectué a Domingo Prieto, a quien le pedí que obtuviera dineros de Vita Deportes, con la finalidad de cubrir gastos en los eventos de los Vitas y otras actividades de representación comunal”.

VITA fue la corporación que el exalcalde impulsó, como un cambio a la gestión de la administración. Aunque, en la misma declaración, aseguró que luego supo “que se habrían obtenido dineros también de otros Vitas o del Consejo Local de Deportes”.

La primera solicitud de dineros, rememoró, fue en 2014: “De dichos dineros utilicé una parte, no todos, en fines personales (...) No son todos los dineros que aparecen en mis cuentas corrientes (... ), parte de esos dineros provienen de mis ingresos regulares y de las inversiones que he realizado”.

Siguió: “Esos dineros que recibí efectivamente fueron una parte depositados a mis cuentas bancarias, lugar en que se mezclaron con los que ahí ya tenía. Esas sumas de dinero fluctuaron en cifras menores y luego se fueron incrementando. A Domingo Prieto le solicitaba cifras inicialmente de entre 1 y 2 millones de pesos. Los dineros, tanto en un inicio como posteriormente, los recibí en efectivo”.

Luego, con la llegada de Antonia Larraín al Desarrollo Comunitario (Decom) de la comuna, en 2018, comenzaron las entregas periódicas, con un aumento de montos de entre $2 a $3 millones, aunque advirtió que “pudo haber llegado a 5″: “Ese dinero se me entregaba en un sobre en mi oficina de la municipalidad (...), hubo meses en que no recibí sobres y otros que recibí más de una vez”.

A renglón seguido, dio cuenta de “dos hechos que no son conocidos en esta investigación”:

“En primer término quiero indicar que en algunas oportunidades, dineros que se obtenían de los programas VITA, pero que según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión cuya finalidad era medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los VITA, pero además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás. Estas actividades fueron coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo DECOM que con él trabajaba”.

Torrealba aseguró no conocer las empresas, pero sí que las solicitó particularmente en 2015. “Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al sector político que pertenezco, sino todos”, precisó.

Esas encuestas fluctuaban entre $2 a $2.5 millones.

El segundo hecho no investigado fueron viajes que realizó en “comisiones de servicio a distintas ciudades del país dentro de las cuales recuerdo San Felipe, Olmué, Linares, Viña del Mar, Valdivia y Punta Arenas, entre otros”, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en el marco de su rol como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

““En muchos de estos casos no solicité viáticos a la municipalidad, y en otros casos, cuando solicité, eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes. Las sumas eran variables, pero deben haber rondado entre los $200 mil a $300 mil en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación”, reveló.

Prieto entregaba el dinero en efectivo y lo usaba para cubrir esos viajes. “El detalle de esos gastos no lo tengo, pues nunca lo registré y solo me limitaba a decirle a Domingo Prieto que necesitaba una cantidad de dinero, que me entregaba antes del viaje, o me reembolsaba después del mismo (...) La instrucción siempre fue que el dinero se obtuviera de Vita Deportes, eso se había conversado desde un comienzo con Domingo Prieto, ya que era un OCF que en esos años se financiaba únicamente con dineros de privados, no obstante luego supe que provenían de otras de ellas””, añadió luego.

Hacia el final, libró de culpa a los choferes que depositaban los dineros en efectivo a su cuenta, pues “nunca supieron el origen de esos dineros, yo les solicitaba depositar distintas sumas en mis cuencas bancarias o pagar diversos tipos de gastos”: “Todos estos dineros recibidos, que reitero lo fueron siempre en dinero en efectivo, en tanto fueron utilizados de inmediato para cubrir gastos propios, fueron depositados en mis cuentas bancarias. Es así como naturalmente confundieron con el dinero que proviene de mis ingresos regulares, como mi remuneración o inversiones”.

En el cierre de su declaración, adelantó que pagará $100 millones más “en los próximos días”, a lo que se suman los $128 millones que ya pagó, “como un acto de colaboración adicional con esta investigación y con el objeto de intentar reparar el mal causado”