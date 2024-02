Luis González, coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad. Católica (Clapes UC), estimó en US$723,5 millones el costo de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales y estructurales que afectaron a Calicheros, Canal Beagle, Canal Chacao, sector Cerro Colorado de Achupallas, El Olivar, El Salto, Las Pataguas, Limonares, sector Parada 10 Los Almendros de Achupallas, sector Pedro de Valdivia de Miraflores, Población Argentina, Pompeya, sector Jardín Botánico, Villa Dulce, Villa Génesis y Villa Independencia, en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, región de Valparaíso.

El cálculo lo hizo junto a la investigadora Isidora Lara y consideró el costo de dos tipos de vivienda, una de 1.152 Unidades de Fomento (UF), que es la considerada en el subsidio DS49; y otra de 1.500 UF, que es el del subsidio DS19.

Y si bien “sería muy difícil llegar a una equivalencia”, dijo de entrada este miércoles en ADN Hoy el economista, precisó que “hemos evaluado los costos del gran incendio de 2017, que fueron 500 mil hectáreas; lo mismo en 2023, y ahora este año. La metodología que aplicamos es sobre evaluar la pérdida de las viviendas y, cuando amerita, el capital natural. A diferencia de los dos periodos anteriores (2017 y 2023), en este gran incendio la gran y lamentable diferencia es que se ha dañado una zona urbana y por lo tanto, los costos son mayores”.

“El catastro es el clave. Nosotros hemos tomado un grado de afectación de las viviendas, hemos asumido que puede haber distintas categorías de afectación, y además hay afectación de carreteras, servicios ed luz, de agua, que poco a poco hemos ido registrando. Con esos números, el valor de una vivienda social, asumiendo que podría reponerse de una manera, llegamos a estos US$730 millones”, precisó después.

En Clapes UC el catastro de viviendas afectadas fue de cuatro mil, y con distintos grados de afectación. Y todo sin considerar “a tendidos eléctricos, a infraestructura de acceso de caminos, a retiro de escombros. Es un estimado a estos incidentes registrados históricamente que por la superficie hemos estimado en ese valor”.

Con todo, a su juicio, el diagnóstico del siniestro fue dramático: “Si queremos catalogarlo como desastres naturales, evidentemente el grado de afectación, especialmente para las vidas humanas, está entre los más grandes si solo comparamos entre incendios, así como también para la vida de las personas. En términos de incendios, estos se estaban dando generalmente en zonas forestales, con incidencia con respecto a las viviendas. Lo que vemos acá es que entró a una zona urbana. Acá es importante conocer cuál fue el origen y los datos históricos muestran que más del 95%... El Presidente dijo que el 99% de los incendios son provocados. La pregunta es conocer qué pasó acá y cuáles son los incentivos para esos móviles. No es comparable con un terremoto o un tsunami, pero en términos de costo de vida es muy lamentable”.

Otro factor que se consideró fue el de costo de oportunidad, “o las facilidades en que tu productividad se ve afectada”: “Las horas de trabajo que las familias dedicaban a otra actividad ahora lo hacen a reconstrucción o buscar dónde encontrar refugio. Aquí hay un costo inmediato: la pérdida de stock de capital, que sería la vivienda, pero además hay un efecto en la productividad. Las horas dedicadas para trabajar, para desplazarte y demás, ahora se incrementan en otra actividad que no necesariamente considera ingresos para tu familia”.

“Tenemos algunas diferencias por el ingreso per cápita de la comuna, pero sabemos que las estimaciones que presentamos son del nivel bajo, el ‘desde’. Pero también es importante considerar en la reconstrucción que hay zonas que eran informales y que por décadas han pasado de asentamientos a la normalización. Esa es una pregunta importante que queda: ¿qué estamos haciendo con los barrios que no cumplen con las normas, los estándares previstos? Puede ser que estos estándares estén bien escritos y regulados, pero que no haya una fiscalización. O por el otro lado: ¿por qué ocurren estos asentamientos? El incendio ha levantado muchas preguntas alrededor y es importante analizarlas así”, cerró.