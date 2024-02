Gamadiel García desmiente a Marcelo Díaz tras el fin del paro del Sifup: “En nuestra reunión de capitanes dio otra versión”

El presidente del Sifup, Gamadiel García, habló este miércoles tras el fin de la paralización del fútbol chileno, luego que la ANFP decidió en su Consejo de Presidentes mantener en cinco los cupos de extranjeros en cancha para la temporada 2024.

“Se ha llegado a acuerdo en varias materias, no solo en el tema de los extranjeros, sino que también en la duración de los torneos de la Primera B y la Segunda Profesional, la liberación de edad en la Segunda y el aumento del fair play financiero”, inició comentando.

“Vamos en buenas vías para que el próximo torneo tenga una durabilidad mucho mayor y los futbolistas tengan un sostén en sus contratos. Estamos logrando que el torneo sea cada vez más profesionalizado en cada una de las categorías. Eso nos tiene bastante conformes y muy tranquilos con lo que viene”, añadió.

Respecto a los votos en contra, García comentó que “es un trabajo de largo aliento. Entendemos que hay otro tipo de intereses, hay algunas instituciones que queda de manifiesto que no buscan el bienestar ni el desarrollo del fútbol chileno. Es un acuerdo al que tenemos que llegar toda la industria”.

En concreto, respecto a Audax Italiano y Unión La Calera, únicos clubes contrarios en la reunión de la ANFP, García lamentó “que sigan en una posición intransigente. Si ellos tuviesen argumentos, me hubiese gustado que los pusieran sobre la mesa para que los pudiéramos analizar”.

Por otro lado, “respecto a las instituciones que revirtieron su voto; agradecer. Para nosotros es una buena señal para el fútbol y los hinchas, y para los futbolistas. No nos cuadraba que, por ejemplo, la U y Huachipato votaran en contra de esta medida, sabiendo que no era beneficiosa para el fútbol chileno”.

Finalmente, el presidente del Sifup respondió a los dichos de Marcelo Díaz, quien votó en contra del paro de futbolistas en su rol de capitán, argumentando que “hemos votado que no haya paro por la sencilla razón de que acá hay seis extranjeros y yo no puedo votar en contra de mis compañeros”.

“No me parece correcto, por los argumentos que él emitió. Cuando tuvimos nuestra reunión de capitanes es muy distinta la versión que dio a través de los medios”, aseguró.

“Me parece que aquí no solamente hay que mirar en donde uno está en el momento. Hay un montón de compañeros que estuvieron cuatro meses sin trabajo, hay algunas divisiones que es una constante lucha para poder mejorar las condiciones laborales. Por lo tanto, me parece que hay que mirar un poquito más amplio cuando uno opina sobre si quiere jugar o no. Está en todo su derecho, respeto su opinión, pero no la comparto”, sentenció.