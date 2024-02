Brasil: Policía Federal ve indicios de participación de Jair Bolsonaro en el intento de golpe de Estado

Brasilia de Brasil

En el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil liberaron parte de las pruebas de la investigación del intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023. Los documentos de las pesquisas, que lleva adelante la Policía Federal, muestran los indicios que observan los investigadores del rol que tuvo Jair Bolsonaro. Una de las evidencias es un video en el que el exgobernante ultraderechista plantea que se deben tomar acciones ante el eventual triunfo electoral de Lula da Silva, quien triunfó en la segunda vuelta electoral.

Los textos dan cuenta que la Policía Federal sospecha que Jair Bolsonaro fue parte de las conversaciones para un eventual plan que impidiera que Lula da Silva asumiera el gobierno. Los investigadores descubrieron el video de una reunión en la que el líder de la ultraderecha en Brasil dice a los ministros que no pueden esperar los resultados de las votaciones para actuar. Ese registro fue encontrado en el computador del ex ayudante de campo del otrora gobernante, Mauro Cid, pero no es la única evidencia detectada.

Los agentes policiales detectaron otra grabación que perjudica al expresidente. En una reunión en julio de 2022, Bolsonaro pide a sus ministros activar un “Plan B” al reconocer que está cerca de perder la elección. La cita convocada por el ultraderechista estuvo enfocada en discutir estrategias para evitar la derrota. En esa oportunidad uno de sus cercanos, el general Augusto Heleno, comenta que debían cambiar “la situación” con prontitud. El militar era el jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI).

G1 de Globo detalla que la Policía Federal también encontró un documento con contenido golpista. Ese texto servía para anunciar un decreto de estado de sitio, la imposición de la ley y el orden en Brasil. Ese papel, que contenía expresiones habituales del exmandatario, fue detectado en una oficina que usaba Jair Bolsonaro en la sede del Partido Liberal que comanda. Los aliados del ultraderechista y también sus abogados, aseguran que jamás dijo específicamente que quería un golpe de Estado.